La voz de los trabajadores en las calles: 1 de mayo 2023

César Ramírez

@caralvasalvador

Los siguientes son algunos mensajes en diversos estandartes (insignias, camisetas, banderas, enseñas, banderas, etc.): Frente Sindical y Social Salvadoreño FSS, San Romero, Rutilio Grande -en fotografías- “Las comunidades de Bajo Lempa de los Municipios de Tecoluca y Jiquilisco Exigimos la Reparación de las Bordas” ; “ UNITRASA Unidad de trabajadores y organizaciones populares de El Salvador”; “Somos universitarios de madres y padres obreros y exigimos mejores condiciones laborales Colectivo de Humanidades”; “Resistencia Popular BRP”; “Basta de dictadura Basta de decomiso de ventas de vendedores de la calle Basta del desalojo de la calle como siempre favoreciendo a los ricos y oprimiendo al pobre”; “Libertad para los inocentes Ya no más injusticia para los jóvenes trabajadores Libertad para mi hijo y todos los inocentes -una fotografía de joven en su trabajo de mecánica”; “Más de 80 víctimas mortales del Régimen de Bukele -pancarta con nombres y fotografías- Marvin Salmerón (taxista), José Luis Moreno (trabajador), Mario Arias (Profesor), Elvis Sánchez (Estudiante), Gloria Rogel (excombatiente), Juan Tejada (excombatiente), Adrián Solórzano (taxista), Willian Galeas (trabajador), Juan José Ibáñez (estudiante) MOVIR Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador”; “Libertad para mi hijo Marvin de Jesús Barrera Libertad -fotografía de joven, pie de foto Promoción 2021”; “Procuraduría General de la República Unidad de Práctica Jurídica y profesional David José Mozo Argueta en prácticas jurídicas -fotografía de su identidad- ALTO AL SECUESTRO DE ESTUDIANTES POR EL ESTADO SALVADOREÑO, devuelvan a nuestro hermano -fotocopia de su título universitario- ; SETRAMSS por el derecho al trabajo, la unidad y el combate a la injusticia social”; Contra el Estado de Excepción el pueblo responde con Estado de Rebelión”; “Exigimos al Presidente Bukele el pago de $1,000 de indemnización los derechos del veterano no se piden, se exigen, veteranos El Salvador en Paz. Cabañas Presente”; “El Salvador es del pueblo y no del imperio y sus títeres -bandera de azul franja blanca con esa leyenda y el ícono de Farabundo Martí- ”; “un monigote (pelele, espantajo, muñeco) con una fotografía del Vicepresidente y relleno de petardos”; “Artículo 154 El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar sus funciones NI UN DÍA MÁS Santiago Nonualco Presente -cartel hecho a mano- ”; “El agua es un derecho dejen el agua libre -cartel con gota de agua y barras de prisión- ”; “Detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente”; “El trabajo doméstico y de cuidados es trabajo”; “FURD Frente Universitario Roque Dalton”; SETUES La lucha continúa ¡Defendamos nuestra autonomía! ¡Presupuesto justo para la UES!”; “CNTS”; “SITRAMHA”; “La Revolución Comunista Liberará a la clase trabajadora de la esclavitud salarial Partido Comunista Obrero Internacional”; “Por la unidad del pueblo contra el autoritarismo ¡Viva la Clase Trabajadora”; “Cultura Romeriana Pro Víctimas caminando con San Romero de América”; “Sus DAÑOS COLATERALES tienen efecto nocivo para toda una sociedad ¡BASTA DE ARRESTOS ARBITRARIOS DE PERSONAS INOCENTES!”; “Central Sindical Independiente CSI”; “Tanto años trabajamos duro, cotizando para gozar de un honroso futuro Vamos a luchar, defender y proteger nuestro dinero ¡que nadie se pase de listo, queriendo manosear nuestro pisto! Pensión Digna”; “STINOVES OSAR VENCERA” ; “Josué Alexander Solís Munguía Trabajador”; “Mesa permanente por la Justicia Laboral ¡Por la exigencia de nuestra estabilidad laboral y no criminalización al actuar sindical, la lucha sigue!”; Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras “Los derechos de la clase trabajadora no se mendigan, se exigen” SIMEDUCO”; “Coordinadora Sindical Salvadoreña”; “COFAPPES Comité de familiares de presas y presos políticos de El Salvador”; “¡No a la reelección del dictador! ¡Alto a la persecución política!; “Nuestro trabajo cuenta, nuestras vidas cuenta ¡nada sobre nosotras!; FMLN; “Libertad a los líderes comunitarios Santa Marta y ADES”; “El Régimen captura inocentes y libera delincuentes”; “No a la reelección”; “Mujeres contra la guerra mujeres contra el poder, mujeres contra el racismo machismo capitalismo neoliberal”…; cantos contra la dictadura, lemas, coros repetitivos contra el imperio, danzas, toda la identidad juvenil de una cultura política diferente de postguerra y remanentes de otras épocas pasadas pre-revolucionarias de los años sesenta y setentas ¿acaso de todo el siglo pasado desde 1932?

En la Plaza Cívica como surgido de un museo secreto y furtivo, aparece en el piso una colección comerciada a $1 cada ejemplar de revistas y plaquet artesanales que al instante me transportó a las décadas de los años setenta y ochenta, esos años de formación en escuelas extranjeras, con maestros europeos o de medio oriente en la Escuela de Sociología y Antropología de México (UNAM, ENAH), pero que en nuestra nación no existe aún escuelas de estudios marxistas o institutos de formación ideológica que aporten al conocimiento nacional, de esa manera la realidad aún se define en conceptos básicos con el evento fundacional de 1932… pero ese es otro tema, el caso de aquellos pequeños folletos semi-clandestinos más o menos cuarenta tenían títulos como: América Socialista Marxismo, ¿Qué es el marxismo?, El Estado y la Revolución V.I. Lenin, Reforma y Revolución Rosa Luxemburgo, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo V.I.Lenin, Manifiesto del Partido Comunista K. Marx y F. Engels, La revolución permanente León Trostky… Fue un contraste de realidades entre el siglo XX y la era informática, pero el contenido de esos textos en forma idealista y sin escuela propositiva, se pierden en un laberinto de realidades post-soviética, modernidad de China, capitalismo neoliberal o social-capitalismo etc. que usualmente termina en escepticismo individual o colectivo. La realidad al final es la vigencia de aquellas naciones que vivieron esas ideologías, pero en El Salvador aún se lee empíricamente. No obstante si alguien desea estudiar debe iniciar con la Contribución a la economía política K.Marx, El capital K.Marx (todos los volúmenes), la teoría capitalista en Europa, EEUU y el capital en el mundo multipolar, si el tiempo les alcanza, al menos no serán criptoinversores jamás.

En general el 1 de mayo refleja estos signos: la injusticia hacia los trabajadores en todos los planos económicos, sociales, jurídicos etc., la violencia permanente en la pérdida de Derechos Humanos, el atropello a la Constitución, el Régimen de Excepción, populismo de Pensiones que no presagia nada bueno etc. en consecuencia: por el bien de la nación y con la historia de tantas generaciones, los gobernantes deben comprender que no permanecerán indefinidamente y así usen la represión más cruel, al final siempre estará el pueblo como signo de vida libertario y juez de la Historia. amazon.com/author/csarcaralv