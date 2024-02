La selección nacional sub-20 desarrollará campamento de una semana de cara al Premundial de CONCACAF

Rebeca Henríquez

La Selecta dio a conocer la nómina oficial que trabajará en el segundo campamento de cara al Premundial de CONCACAF, que se desarrollará desde este miércoles 7 de febrero hasta el 14 del mismo mes. El técnico español Juan Cortés convocó a un total de 28 jugadores para la preparación, lista en la cual destaca una cantidad considerable de legionarios.

Hay que recordar que este lunes y martes pasado la selección sub-20 realizó una concentración corta con algunos de los jugadores que también destacan en la nueva convocatoria, para el nuevo campamento que tendrá una semana de duración.

Daniel Franco (Alianza), Inner Guevara (Alianza), Christian Portillo (Águila), Henry Escobar (FAS), David Funes (FAS), Bryan Marenco (FAS), Christopher Ortiz (FAS), Gerardo Contreras (FAS), Bryan Guzmán (San Salvador FC), Nestor Somoza (Once Deportivo), Brandon Aquino (Hartford Athletic), Christopher Guardado (Metapán), Wilber Díaz (Santa Tecla), William Molina (Balboa), Bryan Amaya (Cacahuatique), Walter Menjívar (Atl. Comalapa), Hamilton Lemus (Atl. Comalapa), Nelson Díaz (Brasilia), Anderson Ochoa (Cruzeiro), Víctor Mejía (Once Lobos), Melvin Urbina (INCA), Leonardo Coreas (Guanacasteca), Darwin López (L.A Surf Soccer Club) yKristian Villalobos (LAFC).

Además, Marco Casilla (Rayo Vallecano), Daniel España (Unión Adarve), Kiano Casamalhuapa (FC Cincinatti), Felipe Rodríguez (DC United), Christopher Argeta (DC United) y Christopher Arias del NY City.

La selección nacional sub-20 se prepara para el campeonato de CONCACAF que tendrá lugar en Antigua y Barbuda a finales de febrero de este año, con el técnico español Juan Cortés, quien se estrenó hace pocos días con el combinado salvadoreño con la polémica primera fase del Torneo FIFA Forward de la UNCAF que finalizó con el equipo sin puntos y goleado 0-5 ante Nicaragua.