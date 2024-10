La preocupante advertencia de Kamala Harris tras los reportes de la admiración de Trump hacia Hitler

En entrevistas con The New York Times y The Atlantic publicadas el martes, John Kelly, quien sirvió como el jefe de Gabinete del gobierno de Trump que más tiempo duró en la Casa Blanca, advirtió que el candidato republicano se ajusta a la definición de fascista y que mientras estuvo en el cargo sugirió que el líder nazi Adolf Hitler “hizo algunas cosas buenas”.

Kelly recordó una ocasión en la que Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, a lo que Kelly le preguntaba si quería decir “generales de Bismarck”, en referencia a Otto von Bismarck, el canciller detrás de la unificación de Alemania.