La obsesión de la OEA y Luis Almagro con Cuba

Por Helena Paz (Comunicadora social)

El pasado lunes 12 de junio, el sitio web de la más que desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA) –cuyo irónico lema es “más derechos para más gentes”–, en su sección Comunicados de Prensa, publicó la nota: “CIDH publica Informe de fondo sobre caso de defensores Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba”, adjuntado el mencionado documento de 28 páginas: INFORME No. 83/23. Caso 14.196. INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO (PUBLICACIÓN) OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS Y OTROS. CUBA.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la tan democrática prensa europea y estadounidense se hizo eco de la noticia emanada desde Washington. Por citar dos ejemplos: el The New York Times publicó el mismo día lunes: “El gobierno de Cuba es responsable por la muerte del disidente Oswaldo Payá, según un informe de la CIDH”; mientras que El Mundo hizo lo propio: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamina que agentes cubanos participaron en la muerte del opositor Oswaldo Payá”.

Una vez más la operación de descrédito en contra de Cuba, esta vez promovida desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tomaba la agenda mediática y política. Y es que el secratrito general de la OEA, Luis Almagro, a quien sus propios compañeros del Frente Amplio (FA) del Uruguay expulsaron de sus filas por su pusilánime actuar subordinado a Trump, pareciera empecinado en atacar al Gobierno de La Habana amparado en la institución interamericana cuyo prestigio naufragó el mismo día de su nacimiento; de la cual, es preciso destacar, Cuba no es un Estado miembro.

Tampoco está demás aquí reflexionar, como lo hizo Fidel Castro en mayo de 2009, acerca del desempeño doble estándar de la OEA: “¿Es que en esa podrida institución existe una CIDH? Sí, existe, me respondo. ¿Y cuál es su misión? Juzgar la situación de los Derechos Humanos en los países miembros de la OEA. ¿Estados Unidos es miembro de esa institución? Sí, uno de sus más honorables miembros. ¿Ha condenado alguna vez al Gobierno de Estados Unidos? No, jamás. ¿Ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos por Bush, que han costado la vida a millones de personas? No, ¡nunca!, cómo va a cometer esa injusticia. ¿Ni siquiera las torturas de la Base de Guantánamo? Que nosotros sepamos, ni una palabra”.