La minería es la principal amenaza a la salud publica

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El infectológo y presidente electo del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, aseguró que la aprobación de la Ley de la Minería Metálica y sus consecuencias en el país son la principal amenaza a la salud pública en este año.

Solano Leiva señaló que los trabajadores en las minas desarrollan enfermedades pulmonares crónicas, porque están expuestos a inhalación de polvillo con materiales tóxicos, las enfermedades pulmonares crónicas que desarrollan estas personas a los polvillos tienen un deterioro de su calidad de vida progresivo que los llevará a la muerte, eso implica más costos para el sistema de salud pública en la atención de estas personas.

“No solo los mantos acuíferos de la zona se contaminan por estos materiales tóxicos, el daño es duradero, solo veamos el famoso río San Sebastián que después de muchos años sigue brotando agua contaminada, las minas desarrollan enfermedades pulmonares crónicas porque están expuestos a inhalación de polvillo que contiene materiales tóxicos, se va acumulando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada silicosis o neumoconiosis”, externó.

El profesional aclaró que las personas expuestas a esos polvillos entran en un deterioro de su calidad de vida progresivo, incluso llevar a la muerte o desarrollar incluso cáncer de pulmón, eso implica más costos para el sistema de salud pública en la atención de estas personas.

Otra de las afectaciones que conlleva la minería es la contaminación del agua, no solo los mantos acuíferos o ríos de la zona son contaminados por los materiales tóxicos, sino el daño es duradero, como lo sucedido en el río San Sebastián que después de muchos años todavía sigue flotando agua contaminada, lo cual afecta la salud de las personas.

“Eso sería un tiro de gracia al medio ambiente de nuestro país y desafortunadamente esta decisión política va a tener implicaciones en la salud de todos los salvadoreños, no vale decir, si me equivoqué ahí viene el 2029 y en las próximas elecciones me quitan o me pasan las facturas y ya no seré el presidente, pero el daño que ha dejado va a ser para toda la vida”, enfatizó Solano durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Consideró que los puntos de vista técnicos deberían ser tomados en cuenta por los políticos de turno, porque no existe minería verde, siempre trae sus implicaciones, daño al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la salud de las personas.

