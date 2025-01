“La minería mata, envenena y perjudica a la salud de las personas”: Marcela Villatoro

Samuel Amaya

“Por más que lo quieran vender como algo positivo, la minería mata, envenena y perjudica a la salud de las personas”, así sintetizó la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, en el espacio de entrevista Encuentro con Julio Villagrán sobre el tema de la minería que ha estado en boga, en los últimos meses.

“Me sorprendió la cantidad de jóvenes que estuvieron ayer (el domingo) frente a la BINAES (Biblioteca Nacional de El Salvador), toda una gran convicción, también miembros de la iglesia católica y bautista. Fue una gran cantidad de salvadoreños que asistieron a pesar de estar bajo un Régimen de Excepción”, comentó la diputada de Alianza Republicana Nacionalista, Marcela Villatoro.

Es de contextualizar que este domingo 19 de enero, centenares de salvadoreños protestaron en contra de la minería, aprobada por el oficialismo en diciembre pasado. La diputada Villatoro asistió a la protesta ciudadana, según dijo. “Ayer (domingo) fuimos a esta protesta en calidad de ciudadana, no en calidad de política. Ayer, el protagonista era el pueblo salvadoreño, no los políticos, no era momento para querer robar cámara, era el momento de la gente”.

En el plantón hubo una ciudadana que llevó en una botella agua contaminada del río San Sebastián, para que los demás se dieran cuenta de la contaminación que provoca la minería. Esto, como contraste de las declaraciones de Bukele, quien aseguró que no había contaminación por minería en El Salvador, sino por otras sustancias como la basura, heces fecales o desechos de empresas.

Es de recordar que explotación minería hubo antes de 2017. En ese año, hasta el 7 de enero 2025 la minería estaba prohibida por ley.

“Antes de eso (de 2017) hubo minería, contaminó, enfermó y mató gente, si hay contaminación por minería en nuestro país, ¿por qué? porque, aunque se haya prohibido en 2017, los daños que causa la minería duran años”, comentó Villatoro.

La legisladora puntualizó que la minería “atenta contra la vida de los salvadoreños”, por ello, la población “debe defender con uñas y dientes su vida”. En ese sentido, hace unas semanas, presentó una pieza para derogar la Ley de Minería, “porque va a traer muerte y graves consecuencias a la salud de la gente”. Sin embargo, el oficialismo no dio sus votos.

“Es mentira que la minería va a beneficiar a las personas que vivan alrededor de dónde sea explotada. Tampoco es cierto que le van a dar lingotes de oro… las empresas que exploten el oro serán los únicos beneficiados, sacarán el oro y se lo llevarán”, agregó Villatoro.

La opositora puntualizó que por decisiones como la de aprobar la minería es que no sé le da el poder a un solo partido político, “por eso es importante el balance de poder, para tratar de frenar estos abusos”.

