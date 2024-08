Presupuestos de diputados “ha sido un solo relajo”: Marcela Villator

Samuel Amaya

La diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que el tema de presupuestos para los diputados “ha sido un verdadero relajo”, por la poca transparencia de Nuevas Ideas.

“Aquí no han existido ni goleadores ni goleados, el pueblo salvadoreño ha sido timado por ellos. Yo he estado en 3 legislaturas, en la primera tuvimos $12,500, en la segunda $14,000 y en esta última ha sido un solo relajo que vengo a explicar con documentos en mano”, expresó la legisladora.

Marcela Villatoro, junto a Francisco Lira, los únicos diputados de ARENA que fueron reelectos en esta legislatura, hablaron previo a la toma de posesión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para conocer el presupuesto con el que contarían, tomando en cuenta la cantidad de personal que tenían a su cargo; Castro les dijo que rondaría los $10 mil.

El 7 de mayo de este año, Villatoro le envió una carta a Junta Directiva solicitando el presupuesto para el funcionamiento de cada diputado por el grupo parlamentario, ellos le enviaron un memorándum donde le dicen que la asignación era de $13,200.

“Entonces, con Francisco, hasta el mes de julio, trabajamos con alrededor de $11,700 cada uno, nosotros nunca nos pasamos de esa cantidad. Basados en los $10 mil, contratamos a nuestro personal, que después vimos que teníamos más (de presupuesto) pero nunca nos excedimos, nunca ocupamos todo el presupuesto ni tampoco hicimos abusos de ello”, comentó Villatoro.

Además de esto, les dijeron que todas las fracciones habían tomado los beneficios de vales de gasolina, motocicleta, entre otros. “Nosotros no íbamos a tomar estos beneficios sabiendo la situación económica que está pasando nuestro país, por ello renunciamos a ellas”, agregó Villatoro. “Si algo me enseñaron es que toda la comunicación con la Junta Directiva era por escrito, a mí nadie me da nada de palabra. Si antes me daban $14,000 y ahora me salen con $20,000, ¿no le da la lógica que alguna chanchada viene encubierta, y que de paso me digan que no me van a dar el acuerdo? yo, como abogada, no le agarro nada hasta que no me den una nota oficial”, remarcó Marcela Villatoro.

Villatoro aclaró que nunca tuvieron $20,000 para la contratación de personal, “ni en este período, ni el período pasado”. Pero en julio de este año, les notificaron que el presupuesto por cada diputado sería de $11 mil.

