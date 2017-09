La migración irregular: factura capitalista

César Ramírez

La migración irregular es un producto capitalista, no es una condición voluntaria, es a lo sumo un acto desesperado que responde a las necesidades más apremiantes de la vida familiar como la economía, seguridad, salud y tiempo de realización personal. El tiempo de realización personal significa la meta de conformar activos de seguridad para el núcleo familiar o individual: matrimonio, bienes materiales, educación para hijos e hijas, correspondencia con familiares sanguíneos etc. Este pequeño y empírico esquema no es la totalidad del universo de los migrantes, sino una serie de condiciones reincidentes o recurrentes que provoca el círculo vicioso del capitalismo en nuestras naciones; es el capitalismo que ahoga a las clases más vulnerables, que comprendiendo su colapso abandonan todo, porque no existe otro destino posible en nuestras naciones, entonces los jefes de familia, jóvenes, mujeres, etc. saben que su tiempo de realización termina, optan consciente o inconscientemente por la emigración o envejecerán en la prisión del capitalismo periférico.

Reformar el modelo capitalista es la meta, se debe humanizar, esta situación que muchos califican de filosofía, debe iluminar el espíritu de los gobernantes (incluidos legisladores, jueces, religiosos etc., en sus pequeños reinos) solo entonces responder: ¿qué hacemos para construir una realidad diferente en nuestra nación? ¿qué realidad les espera a los trabajadores en los siguientes diez años? ¿acaso las promesas electorales contendrán la decisión de emigrar?

Es extraño que no se hable del capitalismo como factor generador de la emigración, nadie lo dice, ni siquiera se mencionan las palabras reformas capitalistas ¿es pecado promover reformas en el sector agrario? ¿es comunismo hablar de los derechos de los trabajadores del campo? ¿por qué no otorgarles la carta ciudadana a todos los trabajadores con seguro social, educación, salud? puesto que la ausencia de esta calidad es el motor de la emigración en general.

¿Qué hacer? necesitamos reformar o humanizar al capitalismo, perseguir la corrupción, aplicar la ley, que la institución judicial funcione; al reflexionar sobre los millones de millones “extraviados” en las administraciones de ARENA que debieron utilizarse en beneficio del pueblo, no solo se hubiese contenido la migración, sino que habríamos logrado un desarrollo nacional notable.

Y hablamos solo de los años a partir del Acuerdo de Paz, a pesar que antes de ellos existió la mayor emigración de salvadoreños hacia el mundo por la guerra civil, además los terremotos y desastres naturales; ahora por factores colaterales (narcotráfico, violencia, inseguridad, etc) son potenciados por el modelo capitalista, pero no se piense que es una diatriba contra el capitalismo en general, se trata de honrar con salarios dignos a los trabajadores, reconocer sus derechos, afiliarles al Seguro Social, impuestos a los grandes capitales y sus propiedades, el derecho al agua, etc., que en general significa “humanizar al capital” reformarlo en beneficio de los trabajadores.

Hemos sufrido como nación: guerra civil, violencia y violación de los derechos humanos, elementos que producen la migración de las poblaciones históricamente, me parece que el modelo debe reformarse a favor de los trabajadores, combatiendo los factores que provocan inseguridad social, de lo contrario las migraciones continuarán y ningún muro detendrá la esperanza de un mundo mejor para los pobres.

