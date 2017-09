“El sistema privado de pensiones está en crisis”: Alfonso Goitia

Alexandra Vaquerano

Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), considera que el problema de impago del gobierno se pudo haber evitado con ciertas reformas. El actual sistema privado de pensiones está en crisis, dañando diversas arterias del Estado, por lo que es momento de buscar una solución urgente. El presidente de COLPROCE planteó algunos criterios a considerar para la creación de una propuesta en favor de las mayorías.

-¿Podría darme una breve introducción sobre la creación del sistema de ahorro para las pensiones y cómo ha venido a impactar a la población?

Este sistema privado de pensiones surgió en el año 96 en la medida que se consideró que el sistema de reparto público de pensiones estaba funcionando muy mal y no podría continuar de la manera en como estaba planteado.

El sistema de reparto antes de la privatización daba muchas ventajas a los pensionados y en esa perspectiva llegó a un momento de crisis. Además hubo necesidad de reformarlo, y pudieron haberse planteado propuestas de reforma, pero la opción que plantearon los gobiernos de ARENA fue pasar a un sistema privado de pensiones de ahorro y capitalización y, de tal manera abandonar el sistema de reparto que tenía un criterio más solidario, en el que todos aporten para tener una pensión en el futuro.

En el marco de una opción privada se crearon las empresas de previsión, que en un principio eran cinco y ahora son dos, las cuales están muy articuladas a la banca nacional. La realidad es que estas dos empresas de pensiones previsionales tienen una lógica operativa que es un negocio, ya que obtienen una alta rentabilidad y ganancias a partir de las comisiones, tanto las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como las compañías de seguro a las cuales están asociadas. Se estima que más o menos los beneficios que obtienen son alrededor de 13 millones de dólares anuales y de los cuales las compañías de seguros tiene una parte importante.

En ese sentido, estamos ante un sistema privado empresarial. La ventaja que supuestamente tendría este sistema era que posibilitaría una mayor cobertura, es decir, que ampliaría las posibilidades de que se insertaran muchos más trabajadores a cotizar en el sistema. Segundo, que se podrían obtener mejores pensiones, es decir, pensiones dignas y la posibilidad de ser sostenible en el largo plazo. Ya pasaron casi 20 años del funcionamiento de las AFP y hemos entrado en una crisis del sistema de pensiones.

– ¿Cuál ha sido el mayor fallo que tuvo este sistema privado de pensiones?

El problema es que el trabajador que se retira acumula a lo largo de 25 años una cantidad de dinero, bajo los cálculos que tenemos puede durar entre siete y diez años. Y el trabajador se tendría que morir a los 10 años para que su cuenta se cierre, porque ya no tendría dinero. En esa perspectiva si el trabajador todavía sigue viviendo va a recibir la pensión mínima vitalicia que son 207 dólares que la paga el gobierno no la AFP.

En la actualidad, los pensionados cotizan a las AFP 6.25% del salario y los empleadores cotizan el 6.75%, de ese 13% una parte va a comisiones, otra parte va al fondo de los pensionados que es más o menos 10.80% y se supone que los fondos que manejan estas AFP pueden capitalizar semanas en la medida que ellos invierten esos fondos en títulos valores. Sin embargo, a lo largo de estos años se ha visto que hay problemas en el sentido de que ha habido una disminución de las tasas de intereses de los bonos, pero también tienen que colocar otro tipo de títulos valores en las empresas internacionales para que les den mayores porcentajes de rentabilidad y así, esa rentabilidad se acumule a los fondos de los trabajadores.

Otro problema es que los pensionados que ya tienen una pensión vitalicia mínima, que paga el gobierno, todavía son alrededor de 70 y 100 mil, pero solamente hay 10 mil cotizantes, es decir, que hay una relación de uno a diez, lo cual no es posible, por lo tanto, el Estado tiene que endeudarse para buscar fondos y así poder cubrir esas pensiones del sistema anterior que están alojadas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

En ese sentido, el sistema privado simplemente resuelve un período de tiempo hasta donde alcance el fondo de cotizaciones del trabajador y después esa responsabilidad es trasladada al Estado. Desde el 2001, la salida era la emisión de bonos que permitiría canalizar fondos al Estado, después, en el 2006, se planteó la creación del Fideicomiso de Operaciones Previsionales (FOP) que puede darle ese fondo o préstamos al Estado para cubrir las pensiones al emitir los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

En los últimos años, hemos llegado a un impase en el cual el partido Arena no ha querido apoyar con votos la emisión de bonos que permiten saldar las deudas a corto plazo. Estos bonos también posibilitan de recursos suficientes al Estado para ir cubriendo el tema de las pensiones. En ese sentido, el sistema privado ha demostrado sus fallas en que no hay cobertura, porque solo el 25% de la población económicamente cotizante está inscrita, las pensiones no tienen una condición digna para los trabajadores que ganan menos, por lo que la sostenibilidad está en riesgo.

En esa perspectiva el gobierno ha planteado la necesidad de hacer una reforma al sistema de pensiones tanto por el problema fiscal, como por la problemática del sistema privado que no resuelve la necesidad de los trabajadores.

– ¿Ventajas y desventajas de las propuestas?

La Asamblea Legislativa ha recibido, hasta el momento, cuatro propuestas de reforma al sistema de pensiones. Estas propuestas tratan de garantizar una mejor condición para los trabajadores.

La propuesta presentada por el gobierno crea un sistema mixto. En esta propuesta una parte de los fondos serían manejados por una instancia estatal en la que entrarían los fondos de todos los trabajadores que tienen dos salarios mínimos, pero siempre habría un trabajo de administración por parte de la empresa privada.

También está la propuesta presentada por la iniciativa del sector privado empresarial, quienes plantean una lógica de incrementar las cotizaciones en un punto para los trabajadores y un punto para los empleadores de tal manera que el monto total sería un 15%. Sobre esa base ellos crearían un fondo vitalicio de pensiones que serviría para las necesidades del Estado. Supuestamente, también están dando ciertas ventajas a los trabajadores diciéndoles que de los 10 años de cotización, ellos podrían acceder a un fondo para necesidades particulares, pero lo que no le dicen es que ese sería un préstamo que haría una vez que terminen sus 25 o 30 años de servicio. Luego, tiene que devolver ese préstamo con los acumulados de intereses de rentabilidad que requiere, sino lo devuelve inmediatamente tiene que trabajar cinco años para poder cubrir ese fondo que ha utilizado, por lo tanto, es un mecanismo para alargar más el tiempo de cotización y el tiempo de retiro. Los diputados deberían tener mucho cuidado en no señalar que esta puede ser la salida al problema de pensiones porque va a perjudicar a los trabajadores.

La otra es la propuesta del partido GANA que también plantea la creación de una estructura mixta, es decir, que el Estado tenga una AFP pública que resuelva el problema fiscal. Al menos están claros en resolver el problema fiscal, en este caso lo que se plantea que es que la AFP pública pueda prestarle fondos al Estado para cubrir los problemas de pensiones y los fiscales.

Y, la última propuesta que se ha presentado es la de los sindicatos y del movimiento social, cuya propuesta es crear varios pilares. Por ejemplo, el pilar de reparto que es donde entrarían las cotizaciones y los fondos de los trabajadores que llegan hasta los 600 dólares sobre la base del salario mínimo. Este pilar estaría administrado por una entidad autónoma con ello garantizarían que se pueda hacer un manejo eficiente de los fondos porque hay una percepción de que el gobierno no administra bien. Por lo tanto, no es el estado, sino una entidad autónoma que garantice que esos fondos servirán para los trabajadores.

Esta propuesta parte de un criterio muy interesante en el cual señala que la pensión mínima serían 300 dólares. Estaríamos pasando de 207 a 300 dólares mínimo, independientemente del ajuste salarial, esa sería la pensión mínima para el empleado. Claro, el que gana más del salario mínimo, que puede llegar hasta 600 dólares, se plantea que esa persona pueda tener una pensión hasta de 360 dólares, o sea, es una mejora en comparación con las otras propuestas. Además, se crearía un fondo de los trabajadores que tienen dos salarios mínimos. Se estima que más o menos poco más del 80% de los cotizantes del sistema de pensiones tienen un salario por debajo de los 600 dólares y ese fondo puede ser utilizado por el gobierno para resolver el problema fiscal. Lo que están garantizando es que también se va a poder capitalizar el dinero ahorrado, lo que al final se sumaría a la pensión mínima más el ahorro.

Esta propuesta se presenta como la mejor de todas las alternativas, pero también crea un pilar que abriría las posibilidades a aquel sector informal para que pueda entrar al sistema de pensiones. Actualmente, el sector informal no tiene ninguna prestación, pero con esta propuesta ellos cotizarían una cantidad, más un fondo que el Estado pondría poner para garantizar que a los 25 años ellos puedan pensionarse de manera digna. En esa perspectiva, el trabajador del sector informal tendría acceso a la Seguridad Social. También involucra al pilar solidario pleno que es el de la pensión universal para todos los ancianos, que ya existe y que a todos los ancianos se le dan 50 dólares para ayudarlos a salir de una extrema pobreza y que nunca han aportado, pero reciben y según la propuesta recibirían, un poco más de 50 dólares de pensión universal.

El sector sindical está tratando de garantizar que ese fondo se maneje adecuadamente y creo que la que esta última propuesta es la que mejor identifica los problemas del sistema de pensiones, ya que identifica las necesidades de la gente que debe pensionarse, de ampliar la cobertura y la sostenibilidad a largo plazo. Expertos en la materia ya han plantearon que es sostenible hasta determinado año pero que después se pueden hacer otros ajustes en su momento conforme vaya pasando el tiempo.

– ¿Cómo y en cuánto tiempo se debería llegar a un acuerdo de reforma de pensiones?

De momento hay una preocupación sobre los problemas en el tema de pensiones, pero también hay un problema en el juego de la política. Normalmente se dice que este es un problema técnico y debe resolverse de manera técnica, pero al momento de llegar a la Asamblea Legislativa se nota que es un problema político. Debe discutirse con las mejores opciones y obviamente juegan un papel de intereses las AFP que cabildean, la empresa privada y varias organizaciones sindicales que también cabildea, pero lo que debe estar en la mente de los políticos es que hay que resolver con cuatro elementos claves: ampliar la cobertura de la gente que se puede pensionar, cómo mejorar el nivel de pensiones, garantizar una sostenibilidad a largo plazo con un enfoque más solidario y que resuelva el problema fiscal del gobierno.

La propuesta sindical plantea un aumento del 1% solamente al empleador, y otras ventajas para las mujeres que se van a pensionar porque parece que cuando las mujeres están embarazadas no trabajan cuatro meses, y por lo tanto, les quitan ese período de cotización. En cambio, la propuesta sindical plantea el reconocimiento de ese período.

El problema del sistema de ahorro para las pensiones, desde hace tiempo se le tuvo que haber buscado una solución, pero en el contexto del debate de la Asamblea Legislativa han tenido reuniones para conocer las propuestas y van a tener espacio para conocer otras, sin embargo, yo calculo que se van a tardar un mes y medio para conocer las decisiones, gestiones y manejos para lograr un acuerdo. De lo contrario, continuaremos con el problema de la deuda pública en el que se vencen los plazos de pago. Un mes y medio podría ser lo más idóneo, urgente y conveniente.