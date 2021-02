LA IZQUIERDA Y LA DERECHA SON ALIADOS

Mauricio Vallejo Márquez

No entendía mucho de política cuando me acercaba a los veinte años, y me confundió eso de los pesos y contrapesos que exponía Montesquiu en la materia Doctrinas Políticas. Pensar que la izquierda y la derecha sirven para mantener un equilibro me resultaba contradictorio, porque tienen ideas distintas y diferencias abismales que por momentos parecen irreconciliables. Pero, despacio comprendí que la democracia busca la tolerancia de formas distintas de gobernar dando tiempo a lo que los electores elijan. Algo así como sucede en la vida, todos pensamos diferente por lo que debemos llegar a acuerdos, y me lo remarcó más en mi juicio cuando veía una película llamada Invictus, en la que interpretan a Nelson Mandela, que llegó a afirmar que uno y otro partido son aliados en la democracia.

Cada partido político se vuelve aliado de los otros para la existencia común, ya que diferencias siempre habrán, pero lo importante es saber tolerarnos y respetarnos en ese camino. No solo porque toleran las ideas del resto, son aliados porque se toleran y esperan que los electores le brinden la oportunidad de gobernar.

Es obvio que existir como partido político no los exime de cometer errores o de tener trepadores entre sus filas. La humanidad es así, existen buenos y malos en todos lados.

Quiero creer que lo ideal en la democracia no sería la tolerancia, sino la apertura para aceptar lo bueno de cada lado, lo positivo de la izquierda y de la derecha. No hay nada de malo en ser un comerciante de ética, así como tampoco en ser asistencialista y ayudar a los menos afortunados. La pobreza podría convertirse en algo del pasado si comprendemos que el equilibrio y la apertura es lo que de verdad nos haría crecer. Lo que en negociación se percibe como ganar-ganar, lo cual es saludable.

El gran problema es ser inflexible y no aprender a escuchar y observar. Entonces la izquierda y la derecha deberán evolucionar más y dejarán de ser aliados en la democracia y se convertirán en aliados para crecer como país