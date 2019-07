La importancia de la organización comunitaria en cualquier plan de seguridad

@DiarioCoLatino

“Ningún plan de seguridad va a tener éxito si no toma en cuenta la organización comunal, la organización comunitaria y yo estoy viendo esa falencia”, dijo el escritor y periodista Walter Raudales recientemente en el debate de los viernes en Canal 21, refiriéndose al Plan de Control Territorial impulsado por el nuevo gobierno.

Para Raudales los temas de “salud, educación, seguridad y empleo no deberían tener trasfondo político. Esos cuatro ejes fundamentales no deberían de ser asunto de pedir, ni de suplicar en la Asamblea Legislativa deberían de ser un asunto de país porque son prioridades a resolver.

Esos temas son básicos y fundamentales, por tanto, la solicitud de fondos para seguridad no debería ser un problema, claro (…) si tenemos disponibilidad financiera, apertura al crédito y no se va a disparar el porcentaje de deuda con respecto al PIB y vas a dejar en una quiebra técnica las finanzas públicas, los técnicos lo sabrán. Estoy de acuerdo con el financiamiento, y si se necesita se necesita y si hay hay o si nos prestan que nos prestan, ese no es el problema”.

Lo que sí creo sostuvo Raudales, es que debe haber un plan de supervisión de esos fondos. No es un cheque en blanco que se da con semejante cantidad de millones solicitados. Tiene que haber una supervisión de acuerdo a lo que establece la ley.

“He visto requerimiento de dinero y no he visto que en ese plan sea clave la organización comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien le va a decir al Gobierno lo que se necesita es la misma comunidad. Puede llegar el gobierno con toda su presencia ministerial a una comunidad e instalar un nodo de internet con wifi gratis, pero tal vez la comunidad lo que necesita es una panadería o una cancha de basket. “Quién le va a decir al Gobierno lo que la gente necesita?, la misma gente a través de su organización comunitaria. Por eso se necesita tomar en cuenta a la comunidad, hay tantos ADESCOS en todo el país que deben ser tomados en cuenta”, sostuvo el también director del periódico semanal El Independiente.

¿Quién le da voz en este plan a la comunidad? Esa es la pregunta clave. Porque aquí puede venir la danza de millones y construirse cosas, infraestructura, pero no se va a resolver el problema de inseguridad si la comunidad no es arrastrada a este Plan, si la comunidad no lo hace propio, si la comunidad no lo hace suyo.

Walter Raudales hizo un llamado al presidente de la República, al equipo de seguridad y a todos los asesores en esa rama para que se apoyen en la comunidad.

“Porque el Plan de recuperación de territorio no puede ser eterno, no vas a tener en cinco a diez años a los soldados patrullando y a los policías en cada calle. ¿Por cuánto tiempo los vas a tener?, ¿qué pasará en las comunidades cuando se vaya la presencia militar y policial? Regresarán las pandillas porque éstas se mueven, las maras mutaron.

El plan de control territorial solo lo vas a mantener con las comunidades”, sostuvo el académico.

¿Cómo llegas a las comunidades? hay una licenciatura que se llama trabajo social, existe en casi todas las universidades de el país, los egresados son promotores de desarrollo social que se tiene que financiar y contratar y son los que llegan al territorio.