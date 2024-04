La fotografía espectacular muestra la realidad que vive un pueblo: Gio Palazzo

Por: Iván Escobar

Colaborador

La fotografía espectacular muestra la realidad en que viven las personas, no es aquella en la cual solo te arriesgas para tenerla, es simplemente demostrarle a los demás a través de una imagen que existe un realidad contraria a las cosas bonitas que nos suelen vender, esa es la filosofía del trabajo del fotógrafo italiano, Gio Palazzo, quien está en El Salvador en el marco de la muestra fotográfica: “Los 80 en Blanco y Negro”.

“No vale la pena morir para vender una fotografía…porque (ese material), son fotos para las portadas de una revista, de un periódico, no vale la pena morir para una foto espectacular”, remarca el fotógrafo de guerra en un encuentro con estudiantes de comunicaciones de la Universidad “José Simeón Cañas” (UCA), en el marco de la promoción de su muestra fotográfica.

El profesional de la fotografía, acompañado de Carlos Henriquez Consalvi, director del Museo de la Palabra y la Imagen, llegó puntual a este conversatorio, donde por espacio de una hora y media compartió sus experiencias, las razones que lo trajeron a la nación centroamericana para cubrir la guerra, y regresar a su tierra y dar a conocer el sufrimiento de un pueblo, a lo largo de una década.

Frente a los jóvenes estudiantes Palazzo habla y compartió anécdotas, así como experiencias y, sobre todo, el cariño que llegó a ganarse en este pueblo, en su gente, en las calles, incluso, resalta que se ganó el respeto de soldados y guerrilleros, quienes a pesar de ser un extranjero más que daba seguimiento al conflicto, entendieron que su rol no era más el de retratar lo que estaba pasando.

En sus visitas al país, que eran una vez al año, en el mes de agosto, pues venía de forma independiente, sufragando sus gastos, y exponiéndose a cualquier peligro, pero consciente que no buscaba el protagonismo, ni mucho menos la fama. “A mí nadie me conoce en el mundo, en las imprentas, en los periódicos, en los libros…y no quiero que me reconozcan porque no son los canales donde me expongo”, precisa.

Su labor, dice, siempre estuvo y sigue estando al servicio de los comités de solidaridad, iglesias, grupos sociales, entre otros, que tengan interés en que las imágenes acompañen un mensaje, un discurso encaminado a la solidaridad.

Gio recordó que en el país fue capturado en dos ocasiones, pero no sufrió ningún tipo de agresión y logró salir adelante, a pesar de no estar respaldado por ningún medio de comunicación internacional o agencias de prensa, como otros de sus colegas estuvieron.

Una década retratando la otra cara del conflicto

En la década de los 80´s retrató de primera mano el conflicto armado salvadoreño, desde una visión meramente humana, en momentos donde las libertades estaban coartadas, además, logró esquivar muchos obstáculos, y captar a través de su lente una amplia gama de imágenes que hoy en día son un registro de memoria palpable.

A sus 70 años, Gio Palazzo ha regresado a El Salvador, y la semana pasada en el Museo de la Palabra y la Imagen inauguró la exposición “Los 80 en Blanco y Negro”, un legado fotográfico, que además lo donó a este espacio de resguardo de memoria e historia salvadoreña. Las fotografías donadas al MUPI son 4 mil imágenes en blanco y negro, y se suman a las 6 mil que el fotógrafo donó en 2013 a este mismo espacio, como parte de su compromiso con la memoria e historia.

“El legado de Gio en las 10 mil fotografías que ha entregado al museo tiene un valor inmenso para la historia del país, para la memoria; pero fundamentalmente por la forma en que él capta estas imágenes con un profundo humanismo, con una sensibilidad social y un compromiso único”, puntualizó Carlos Consalvi.

“Es el lado humano de las personas, es el fenómeno del conflicto que tiene otras raíces, las personas son muchas veces pobres campesinos, no es culpa de ellos, es la realidad que se tenía”, añade Palazzo.

Y remarca que su trabajo no estuvo sometido a la dinámica de los medios de comunicación ni las agencias, su trabajo fue más directo con la realidad, se desplazó por el territorio haciendo sus propios contactos, conociendo a la gente, internándose en los campos y cuarteles, donde documentó la guerra, y entendió muchas situaciones.

“La fotografía espectacular son los campesinos en el campo, tal vez el volcán de San Miguel, las vacas con que trabajan, eso era espectacular ¿por qué? Porque no tenían zapatos…no tenían el dinero para comprarse un par de zapatos, esa es una foto espectacular”, señala, así como las mujeres que veía en sus viajes en autobús a los frentes de guerra, cuando en las terminales con sus hijos en brazos, vendían refrescos, fruta, comida en medio del calor del mediodía, “esas son fotografías espectaculares”, sostiene.

En la trayectoria de Gio, estuvo presente el compromiso ético y profesional, a pesar de no poseer los estudios correspondientes, “yo era un obrero, que cada año venía y tomaba fotos”, así se describe, cuando llegó a sus 26 años a estas tierras. Hoy que está de regreso, quiere seguir haciendo cosas diferentes, siempre en el marco de la preservación de la memoria y el estudio de la fotografía, con las nuevas generaciones, es una tarea que se plantea y afirma que lo hará realidad.

Esta exposición fotográfica le ha permitido retomar muchas ideas, y asegura que de los conflictos de la región centroamericana, El Salvador es el país donde más documentó fotográficamente la guerra; ya que en Nicaragua y Guatemala, lo hizo pero sus archivos son menos.

Consalvi invitó a los padres de familia, a los centros educativos del país, y al público en general a visitar la muestra fotográfica, a fin de conocer más del trabajo de Gio Palazzo, y la memoria que dejó en estas imágenes.