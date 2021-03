La Confesión de Joaquín Velazco

@SAmigosCoLatino

Quien haya sufrido un despecho, tendrá en la melodía “Confesión,” interpretada por el salvadoreño radicado en Estados Unidos, Joaquín Velazco, un tema para identificarse.

Pero también es una canción llena de historia.

Es original de Manuel S. Acuña, ya fallecido, amigo de Velazco, quien nació en el estado de Sonora, México, y muchos de sus temas fueron grabados por Javier Solís, Vicente Fernández, y otros cantantes mexicanos.

Acuña era compositor y músico arreglista. “Siempre me decía: Joaquín, debes grabar mi tema Confesión. Ahora le cumplí”, expresa el salvadoreño.

Confesión tiene una letra de las que llamamos “de despecho” y que por ello gustan mucho

Habla de lo que pasa cuando te dejan de querer y te hacen sufrir, pero al final logras superar la situación y se lo confiesas a la persona que te ha dañado.

“Yo sé bien que andas diciendo que no me quieres, que te enfada estar conmigo”, dice una parte de la canción. Luego continúa “Ya no siento nada de lo que antes yo sentía. La verdad ya no te quiero ni me muero por tu amor. Ya no soy el mismo, puedes irte con quien quieras”

Como la mayor parte de sus melodías, Joaquín Velazco presenta dos versiones de esta canción, una en estilo balada romántica “con acompañamiento con mariachi grupero” como le llama y otra en ritmo de cumbia.

Con ello ogra dos propósitos: Uno, llevar el mensaje de estas interpretaciones a públicos que gustan de uno u otro género y dos, que por lo mismo, sus melodías sean programadas en una mayor cantidad de estaciones de radio y con ello son escuchadas por más personas.

Los arreglos de las dos versiones son del mexicano Efrén Salazar, quien dirigió al mariachi en la versión balada y al grupo en la versión cumbia. Fueron grabadas en Líder Sound Studio, en la ciudad de Riverside, California.

“Quiero agradecer al público de mi país, El Salvador, por el apoyo a todos los temas que han sido programados en las estaciones de radio más populares en el país y a todos sus locutores. Doy las gracias y bendiciones. Espero que disfruten de mucha salud, abundancia y prosperidad,” concluye Joaquín Velazco, al comprometerse a presentar en poco tiempo, nuevas melodías que confía sean del agrado de todos.