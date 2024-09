“La búsqueda de una medalla se consigue en los entrenamientos”: entrenador de Herbert Aceituno

Rebeca Henríquez

La máxima figura de parapowerlifting de El Salvador, Herbert Aceituno, disputará sus terceros Juegos Paralímpicos, y una de las figuras clave en el éxito que ha tenido el paratleta salvadoreño es su entrenador Jorge López, quien habló de su camino previo a la contienda olímpica.

Sin duda alguna detrás de todo atleta exitoso siempre hay un entrenador labrando el camino con el atleta, y este es el caso de Jorge López, entrenador de Aceituno desde hace 8 años, quien también disputará sus terceros Juegos Paralímpicos.

“Como lo ha dicho Herbert, la búsqueda de una posible medalla se consigue en los entrenamientos, en la competencia ya no se puede inventar, la labor es antes de la competencia. Para mí estas experiencias han sido satisfactorias, el ver a Herbert que en cada competencia ha mejorado sus marcas, me dice que es uno de los pocos atletas que en siete años tiene una trayectoria en ascendencia, trabaja con seriedad y responsabilidad”, dijo el entrenador al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Aceituno, junto a su entrenador, viajaró a inicios de agosto hacia España para iniciar los entrenamientos de cara a la contienda olímpica de la cual esperan conseguir buenos frutos y por qué no, pensar en la segunda medalla para el país en una cita olímpica.

López dijo que tuvieron un recibimiento “agradable”, porque el clima fue perfecto y la alimentación fue “muy buena”. “No hemos tenido mayores dificultades porque venimos de estar un par de semanas en España, así que todo ha sido muy bueno para los dos”, señaló.

“Los entrenos se han mantenido con el horario con el que entrenamos en El Salvador, lo hemos hecho a partir de las cinco de la mañana. Hemos tenido nada más un poco de restricciones en el banco, pero el trabajo de musculación y músculos auxiliares se ha hecho a esa hora todos los días”, detalló.

López ha acompañado a una de las figuras más importantes del país en sus dos pasadas participaciones en los paralímpicos, primero en Río 2016 y luego en Tokio 2020, donde Aceituno consiguió la histórica medalla de bronce.

Sobre su camino con Aceituno mencionó: “he aprendido a planificar en estos años con Aceituno, si uno no cuenta con un plan de trabajo, nada funciona y no podemos alcanzar los objetivos. Hay que tener paciencia porque no todo se da a la primera. El que Herbert sea uno de los protagonistas en estas competencias nos exige a subir un poco más la exigencia y eso es también de forma personal”.

