La Azulita Sub-19 Femenina ya conoce a sus rivales en el Torneo UNCAF

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Redacción Deportes

@DiaroCoLatino

La Selección Nacional Femenina Sub-19 de El Salvador participará en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026, que reunirá a ocho selecciones de la región, con futbolistas nacidas a partir de 2008.

La Azul y Blanco integrará el grupo A junto a Panamá, Honduras y Belice, en un campeonato que se disputará del 9 al 15 de noviembre en territorio panameño, como parte de su proceso de preparación rumbo al ciclo mundialista Sub-20 de 2028.

El Salvador compartirá el grupo A con Panamá, Honduras y Belice. Por su parte, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Cuba conformarán el grupo B. Los encuentros se desarrollarán del 9 al 15 de noviembre en Panamá.

La selección salvadoreña debutará el lunes 9 de noviembre frente a Honduras, el miércoles 11 a las 9:30 a.m. disputará su segunda encuentro ante la selección de Belice y finalizará la fase de grupos ante la selección anfitriona, Panamá, el viernes 13.

La sede de estos encuentros está indicada como COS Sports Plaza, pendiente de confirmar con el calendario oficial.

Los partidos por las posiciones finales están programados para el domingo 15 de noviembre, de acuerdo con la planificación del certamen.

La Selección Sub-19 Femenina comenzará su preparación el próximo 24 de octubre, bajo la dirección técnica de Eric Acuña y su cuerpo técnico.

El equipo dispondrá de dos semanas de preparación antes de su debut. Durante ese período, el cuerpo técnico tiene previsto realizar tres partidos amistosos en el Estadio Nacional Las Delicias.

De acuerdo a la Federación, la azul y blanco cuenta con antecedentes destacados en las ediciones recientes de los torneos regionales organizados por UNCAF.

En 2023 conquistó el campeonato disputado en Honduras. La final ante Panamá terminó 3-3 durante los 90 minutos, con anotaciones salvadoreñas de Carolina Ayala, Andrea Recintos y Kaisey Villatoro.

El título se definió desde el punto penal, donde El Salvador se impuso por 4-3 para celebrar la corona de manera invicta.

Dos años después, en la edición de 2025, disputada en Panamá, la selección salvadoreña finalizó en la tercera posición. Las nacionales vencieron 3-0 a Honduras en el encuentro por el tercer lugar, mientras que Panamá se quedó con el campeonato.

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