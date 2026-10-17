Alianza visita a Cacahuatique y FAS recibe a Platense en el plato fuerte del fin de semana

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Liga Mayor de Fútbol presentará cuatro encuentros de la jornada 16 del torneo Apertura 2026 este fin de semana, entre ellos el cruce de Alianza y Cacahuatique y el de Águila y Atlético Balboa.

El primer partido se disputará este sábado a las 3:00 p.m. en el estadio Chapeltique en San Miguel, con la visita de los albos de la Alianza al cuadro cafetero de Cacahuatique, en el intento aliancista por sumar los tres puntos de la jornada.

El segundo encuentro del sábado será en el estadio Jorge Suárez Landaverde, con el choque de Isidro Metapán contra el Fuerte San Francisco, en horario de 7:00 p.m. encuentro donde los comandos azules pretenden asaltar la casa de los jaguares en busca de las tres unidades.

La Unión será la sede del primer encuentro de este domingo, al recibir a Águila para enfrentar al Atlético Balboa, en el Marcelo Imbers, encuentro que se disputará en horario de 3:00 p.m. para ambas aficiones.

El último partido de este fin de semana será en el estadio Óscar Alberto Quiteño en Santa Ana, donde los tigrillos de FAS recibirán a los gallos de Platense, a las 5:30 p.m.

La decimosexta jornada del torneo Apertura traerá a la afición salvadoreña cuatro encuentros este fin de semana, dos menos que en las fechas habituales debido a que los restantes se disputaron entre semana.

Además, la fecha presentará a un nuevo líder en la tabla de posiciones o extenderá una jornada más el liderazgo de los toros de Luis Ángel Firpo, que actualmente se mantienen en la primera posición con 31 unidades y a diferencia de un punto de FAS en la segunda casilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...