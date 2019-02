Kalimba lanza su nuevo sencillo “¿Dónde guardo el corazón?

@SAmigosCoLatino

Kalimba, da a conocer el más emotivo sencillo y video de su carrera, titulado “¿Dónde Guardo el Corazón”?

Una exquisita balada pop que conmueve desde el delicado inicio con los acordes de la guitarra acústica que acompañan palabras que describen, con extraordinaria claridad, el sentimiento devastador consecuencia de la pérdida irreparable del ser amado y la angustia de saber la imposibilidad de haber dicho o hecho algo antes de la inevitable partida: “Amanecer a una vida e que no estás / Y repasar cada palabra que no dije ya / Pero no queda más que resignarme y verte ir…/ Regresa y dime ¿Dónde guardo el corazón si tú no estás?

En el video de “Dónde Guardo el Corazón”, participan el reconocido actor Christian Tappan que ha trabajado en diversas series de televisión como “La Reina del Sur”, “Pablo Escobar” y “El Señor de los Cielos”, entre otras.

Kalimba acumula más de 4 millones de fans en sus redes sociales. “Fiesta” su sencillo anterior, supera el millón de reproducciones en Spotify y tiene –en esa plataforma- más de 1.6 millones de oyentes mensuales.

En noviembre pasado inició con enorme éxito, su gira internacional “Somos muchos y venimos todos” en el Auditorio Pabellón M de Monterrey y en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Kalimba continúa en este 2019 con su gira: “Somos muchos y venimos todos” 16 de Febrero Toluca / Teatro Morelos

20 de Abril Matamoros / Matamoros

4 de Mayo Guadalajara / Teatro Diana

