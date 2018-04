Juzgado envía a prisión al decapitador

Compartir ! tweet





Ronald Alexander López, de 26 años, fue enviado a prisión preventiva por el Juzgado Duodécimo de Paz, tras la audiencia preliminar, en la que el imputado admitió haber asesinado a dos personas decapitándolas. Sin embargo, la defensa solicitará exámenes médicos psicológicos para que pase a ser ingresado al Hospital Siquiátrico.

López es acusado de haber asesinado a Rogelio Cabrera López, de 64 años, a quien decapitó, según el capturado, “por falta de entendimiento”. El imputado aseguró que cometió el asesinato porque no andaba documentos de identidad, “Son cosas que ocurren, que a veces uno no entiende. Me gritaron una ofensa y no la escuché, en la desesperación lo hice, pero por falta de entendimiento”, dijo.

López fue encontrado vistiendo las ropas del fallecido en San Salvador, luego de haber acabado con la vida de Cabrera, sin embargo, la PNC reportó que horas antes, en el Proyecto Santa Teresa, de San Martín, una segunda víctima había sido asesinada de la misma forma que Cabrera. López dijo que a esta persona sí la conocía y que la asesinó para llamar la atención de la Policía.

La Fiscalía investiga los hechos que acusan al imputado. No descartan que la defensa pida una evaluación psicológica para determinar su estado de salud mental, lo cual se podrá hacer en una audiencia especial.

Delincuentes liberados

En otro hecho, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Tereso de Jesús Martínez, de 47 años de edad, y Kelvin Abisaí Quintanilla Torres, de 42 años, acusados de robo agravado y lesiones en perjuicio de tres víctimas que se transportaban en la ruta 44 de San Salvador. La decisión de otorgarles libertad condicional fue debido a que la Fiscalía no presentó las entrevistas de las víctimas, ni el reconocimiento médico que hiciera constar las lesiones.

“Por lo que no se cuenta con suficientes elementos de convicción que determinen la existencia del delito y la participación de los imputados”.