«Juegos olímpicos 2024 París y cultura salvadoreña». Por Caralvá

Algunos aspectos serán inolvidables por su trascendencia internacional, Francia es a un faro cultural de primer mundo, con todo y su lado oscuro que divulgan diversos canales de comunicación, a fin de cuenta las justas deportivas terminaron con la entrega de la bandera olímpica a los representantes de la ciudad de Los Ángeles Estados Unidos.

El ruido mediático de la inauguración no terminará pronto, existe esa conjugación del choque cultural entre una sociedad tradicional con sus valores pétreos versus la renovación y cambio que se refleja el contenido artístico con su arsenal de expresión corporal, unido a un festival que combinó siglos de identidad y un pueblo multicultural, pluriétnico, plurilingüe en la República de Francia.

La inauguración fue una completa innovación de presentación de las delegaciones en el río Sena, mientras las diversas escenas de contexto desarrollaban la historia francesa así: bailes, cantos, ritmos, tambores, orquestas, solistas, atletas, un personaje anónimo que recordaba al “hombre de la máscara de hierro” prisionero de la Bastilla que Voltaire hace referencia sobre Luis XIV.

Boda de Peleo y Tetis… la manzana de la discordia olímpica, Francia 2024

El mayor impacto de aquella delirante expresión fue la boda de un mortal entre dioses: “Cuando Peleo se enamoró de la nereida Tetis pidió consejo a Quirón para encontrar la forma de seducirla, ya que ella, como todas las nereidas, poseía el poder de cambiar de forma a su antojo. Quirón le recomendó que una vez que la atrapara no la soltase, sin importar en qué se transformase. Así lo hizo, y cuando esta se transformó en calamar, la atrapó por un brazo y no la soltó hasta que regresó a su forma de mujer, momento en el que Peleo pudo tomarla a la fuerza”. “La boda de Peleo y Tetis se celebró en la cueva de Quirón, en el monte Pelión. Casi toda la nobleza griega e incluso los mismos dioses asistieron. Durante la ceremonia Peleo recibió, como regalo del centauro, una lanza de fresno hecha por los mismos Hefesto y Atenea. Se celebró a lo grande, Himeneo tocó la flauta, Ganimedes sirvió el vino y las nereidas bailaron”.

“Pero aquel feliz momento fue ensombrecido por un suceso que traería funestas consecuencias. Casi todos los dioses habían sido invitados a aquella fiesta, menos la enredadora Eris, diosa de la discordia, quien, furiosa por aquella afrenta, urdió un plan para vengarse. Primero pidió una manzana de oro del jardín de las Hespérides, en ella inscribió lo siguiente: «τῇ καλλίστῃ» (para la más hermosa), y la lanzó en medio de la boda. Al verla, Hera, Atenea y Afrodita, alegando cada una ser la más bella y por tanto la merecedora del premio, se la disputaron, lo que traería como consecuencia el subsiguiente juicio de Paris y la posterior guerra de Troya” -Wikipedia- .

Fue la manzana de la discordia que casi empaña toda la ceremonia de los juegos olímpicos, la ola de protestas fue catastrófica para los organizadores, puesto que “La última cena” de Leonardo da Vinci parecía una semejanza con los actores franceses, pero en realidad era un retrato de una fiesta pagana. Unido la saturación Festiva Gay, que fue dominante en todo el guión inaugural, sobrepasó la tolerancia de amplios sectores conservadores, el resultado final fue negativo hasta el nivel que los organizadores pidieron disculpas y explicaron la secuencia original.

“La última cena” en El Salvador

Existió esa exposición censurada por autoridades oficiales, la cual trascendió a nivel local el 29 de abril de 2016, pero sin consecuencias internacionales, afortunadamente las obras se presentaron al público en el andén Norte del Parque Cuscatlán, muchos ciudadanos pudimos observar aquellas obras de arte, efectivamente era “La última cena” donde Jesús aparece retratado en forma de libre albedrío, bajo la óptica de los autores.

Me parece que efectivamente nuestra sociedad es conservadora y con criterios de poco estudio religioso, histórico, social, filosófico etc. confundiría una imagen con la realidad, en otro tiempo los enviarían a la hoguera, los excomulgan, les califican con palabras impronunciables, pero muchos de esos inquisidores no condenan el genocidio de la segunda guerra mundial, el estado represivo o delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino, mucho menos lo que sucede en la nación etc.

Ahora hasta parece anécdota fantástica…

En este tiempo vivimos otra historia, ignoro si existe catálogo, pero esas obras son geniales, hasta me parece que los autores han ganado indulgencias perpetuas en todos sus pecados por ilustrar otro universo.

Los Juegos Olímpicos fueron transmitidos en seis canales en televisión de pago y muchos eventos en tiempo real, la cobertura fue extraordinaria y sorprendente.

La ceremonia de clausura a la altura de lo inolvidable, con presentación de atletas destacados e introducción de los paraolímpicos…

La música popular con ritmo electrónicos y tradicionales: Sous Le Ciel de París, Lisztomanía, Nightcall, If I Ever Feel Better, Air, VannDa, Phoenix, Red Hot Chili Pappers (Can´t Stop), Snoop Dogg, Dr. Dre, Billie Ellish etc. y finalizó con My Way Yseult… buenas notas para el álbum de la memoria.

Así se inicia otro ciclo hasta 2028, iremos a “LA” (LaLey) antes que nos alcance el hades, allá nos veremos. amazon.com/author/csarcaralv

