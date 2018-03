Jóvenes divididos entre el deber cívico y el escepticismo

Compartir ! tweet





Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Como en cada evento electoral, un porcentaje importante de votantes está constituido por salvadoreños jóvenes con edades comprendidas

entre los 18 y 30 años, convirtiéndose cada vez más en objetivo fundamental a convencer por los partidos políticos en contienda.

Gabriela Campos fue una de las millares de jóvenes que este domingo asistió a votar acompañada de su progenitora. Gabriela emitió por primera

vez el sufragio y dijo lamentar la escasa orientación que existe con respecto a las formas de votar, sin embargo, manifestó estar consciente de su deber político de elegir.

“Desde niña he querido votar, no me parece que se invite a anular el voto, el voto debe hacerse valer, porque si uno no elige no tiene derecho a quejarse, si uno no elige le está dando el poder a otros de que elijan por nosotros”, expresó la joven residente del municipio de Mejicanos.

Sin embargo, el escepticismo entre la juventud también existe. Los llamados a anular el voto llegan a ser vistos como alternativas válidas a las ofertas políticas consideradas convencionales.

“No hay ninguna opción que como joven incentive, pocos rostros nuevos, los mismos de siempre, anular el voto es una opción si estamos cansados de lo mismo”, exteriorizó una joven en San Salvador que no quiso ser identificada.