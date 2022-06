Johnny Depp gana juicio en contra de Amber Heard

@SAmigosCoLatino

El jurado del tribunal de Fairfaix (Virginia, EE.UU.) declaró a la actriz Amber Heard responsable de difamar al actor Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018.

Heard difamó a Depp al presentarse como una víctima de violencia doméstica, por lo que debe pagarle una indemnización de 15 millones de dólares, concluyó el miércoles el jurado.

El veredicto llega después de tres días de deliberaciones. Los siete miembros del jurado -cinco hombres y dos mujeres- comenzaron a deliberar el viernes, al término de seis semanas de declaraciones en el tribunal de Fairfax, una pequeña localidad cercana a Washington. Retomaron este martes, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos y este 1 de junio reanudaron las deliberaciones

El jurado de siete miembros consideró que Heard difamó a Depp en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Amber Heard estuvo presente durante el dictado de la sentencia. En tanto, Johnny Depp se encuentra en Reino Unido, a donde viajó el fin se semana para ofrecer dos conciertos del cantante británico Jeff Beck.

Ambos difamaron

Si bien el jurado del tribunal de Fairfaix (Virginia, EE.UU.) declaró a la actriz Amber Heard responsable de difamar a Depp en la mencionada columna de opinión también consideró que él la difamó en una ocasión a ella.

En la primera sentencia, la actriz aseguraba “hablar contra la violencia sexual”, en la segunda decía “representar abuso doméstico y sufrir la ira contra las mujeres que hablan”, mientras que en la tercera sostenía que las “instituciones protegían a los hombres acusados de abuso”.

El pasado viernes 27 de mayo, el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia) compuesto de siete miembros y la jueza Penney Azcarate comenzó su deliberación en la guerra legal que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard desde el 11 de abril de este año, después que la defensa de ambas partes presentase sus alegatos finales. Este 31 de mayo se dará a conocer el veredicto final alrededor de las 11 am (hora peruana)

Durante semanas, hemos sido testigos de escabrosas acusaciones por parte de ambos lados. Heard testificó sobre múltiples casos de presuntos abusos físicos y sexuales por parte de un Depp intoxicado, incluida la agresión sexual con una botella mientras estaban en Australia.

Por su parte, Depp afirmó que Heard era la que se mostraba violenta con frecuencia y que una vez le cortó la punta de un dedo medio tras arrojarle una botella de vodka. Ambos alegaron daños en sus carreras en Hollywood.

El 27 de mayo, la presentación de los alegatos finales de ambas defensas, comenzó desde tempranas horas de la mañana.

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, se dirigió al jurado y les recordó que precisamente el 27 de mayo del 2016, Amber Heard solicitó una orden de restricción contra el actor y le “arruinó la vida”.

“Lo que está en juego en este juicio es el buen nombre de un hombre; más que eso, lo que está en juego en este juicio es la vida de un hombre. La vida que perdió cuando fue acusado de un crimen atroz”, dijo.

“Johnny Depp sufrió abuso verbal, físico y emocional; Amber Heard puede ser agradable y encantadora, pero también increíblemente agresiva, violenta y cruel, desesperada de atención”, agregó la abogada.

Cabe destacar que este es el último día del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Sin embargo, el jurado tiene hasta el martes 31 de mayo para deliberar.

– El 27 de mayo de 2016 la señora Heard entro a una Corte de los Ángeles para obtener orden de restricción contra Depp, arruinando así su vida y diciéndole al mundo que era una sobreviviente de violencia. Por varias semanas les brindamos evidencias y ahora está en ustedes, el Jurado, tomar una decisión.

-A puertas cerradas las cosas eran distintas, de hecho eran lo contrario. Hay un abusado en esta corte pero no es Amber y hay un abusador en esta corte pero no es Depp.

-Amber es quien abusó de Depp y cuando Depp la dejó ella hizo lo peor, ella nunca pensó que tendría que enfrentar en un jurado que Depp dijera que él es quien en verdad sufre de abuso domestico y físico.

-Creo que Amber tiene un desorden de personalidad y personalidad histriónica, estos son signos de comportamientos agresivos. También puede ser linda pero estos son comportamientos de una persona agresiva, con comportamiento explosivo que pierde el control por completo.

-Ustedes oyeron a testigos decir que Heard es muy agradable y linda pero que aún así ella los agredió. Ustedes lo oyeron de Depp, que Amber usó a su hermana Whitney como un saco de boxeo, literalmente. Oyeron de los audios de Amber lo enojada que ella se ponía cada vez que Johnny se iba. También están los mensajes que Amber le mandaba a Johnny cuando él se iba, llamándolo monstruo por irse. Todo esto desencadenó que en una pelea Amber le lanzase una botella, le cortase el dedo y le apagase un cigarrillo en la cara a Depp.

-¿Qué pasó cuando Johnny estaba desangrándose por el corte en el dedo? Amber lo persiguió, lo acoso, porque ella hace eso. Después le lanzó cosas a Depp, lo golpeó, inclusive dejándole moretones en la cara. También está el testimonio de seguridad que dice que Amber lefectivamente le lanzó cosas a Johnny, incluyendo un encendedor y una lata de refresco.

– (Se escucha un audio: En este Amber admite golpear a Johnny en la cabeza) Ahí la escucharon a Amber quejarse de Johnny por ser un bebe que no aguanta sus abusos. Ustedes nunca escucharon en un audio, y aquí se escucharon muchísimos, a Depp golpeando a Amber, no hay ni uno, no existe ni uno.

-Amber admitió estar bajo los efectos de las drogas y alcohol, pero nunca aceptó sus comportamientos incorrectos.

-Amber dijo que no quiso hacer públicas sus fotos pero las fotos que tomó ella con su celular las guardó y aparecieron un mes después en todas las revistas del mundo.

-Amber se llevó 7 millones de dólares libres de impuestos del divorcio. Este dinero era para donaciones porque Amber dijo que no quería nada, pero ninguno hospital a los que ella se comprometió ayudar recibió el dinero. La mayor cantidad que donó fueron 200 mil dólares.

-Heard dice que hubo un incontable numero de abusos físicos, y no hay ni un registro que documente esas heridas.

-Heard tomaba fotos de Johnny a cada rato durmiendo, drogado, etc… ¿Dónde están las fotos de los horribles ataques de Depp? No existen, lo único que hay es Depp golpeando paredes.

-Ustedes deben saber que Amber le regaló un cuchillo a Deep que dice “hasta la muerte”. ¿Por qué Amber le regalaría ese cuchillo al hombre que se embriaga y la golpea? Ustedes oyeron de la enfermera privada de Amber que ella la vio al día siguiente del incidente y no le encontró herida alguna.

-En Australia sucedió lo peor: Amber alega que Depp la golpeó y la violó con una botella de vidrio y que había sangre en todo el suelo. Que después de ser violada tomó unas pastillas para dormir y se durmió hasta el otro día. Mientras tanto, Deep estaba desangrado con el dedo cortado, ¿Dónde hay fotografías de ello por parte de Amber? Y sin embargo los reportes médicos de nuevo indican que Amber no tenia lesiones.

-Ustedes oyeron de un testigo experto que las fotos que Amber presentó de sus heridas están almacenadas en una aplicación de edición de fotos.

-Gracias a todos por estar aquí. Después de tantos años podemos decir la verdad. A los 58 años de Depp, ninguna mujer lo había acusado de violencia física.

-Se habló del uso de drogas y alcohol. Depp no es un santo y no presume ser uno. Ha tenido errores antes y lo sabemos, él nunca ha negado esto, les hablo de todo esto pero él no es un abusador.

-El señor Depp trajo “sus pruebas” diciendo que nunca lastimó a Amber en ninguna ocasión. Los argumentos de Depp son los que usan todos los abusadores: si no tomaste fotos del abuso nunca pasó, si tomaste fotos son falsas, si no le dijiste a tus amigos mientes, si le dijiste a tus amigos, están conspirando, si tienes reporte médico lo falseaste. Eres una cazafortunas, ese es le mensaje que Depp quiere darles a ustedes.

-Si ustedes no le creen a este monstruo que se vuelve así cuando abusa de drogas, va a intentar que la vida de ustedes se destruya, eso es lo que quiere de ustedes jurado, que sean cómplices.

-Ustedes, jurado, merecen un trato respetuoso y amable, ustedes oyeron atentamente a cada testigo, cada hoja de datos y se apartaron de sus familias, por eso les agradecemos.

-Imaginen eso, abusar de alcohol y cocaína a tal punto que arruinas tu matrimonio, eso es Depp, miremos al monstruo. (el abogado muestra un video en el que se ve a Amber colocar su celular para grabarlo mientras este exaltado, insulta y patea parte de su comedor.

-¿Ustedes ven a Amber reírse ahí? No esta riéndose, esto no es un asunto de risa, Deep es un monstruo, cuando está sobrio es lindo y tierno pero cuando bebe se vuelve salvaje, un animal salvaje gritando y rompiendo cosas y ese animal es tu esposo: eso es abuso.

-Después de tomar whisky y desayunar cocaína, ¿Qué hace ese día Depp más tarde? Toma el perro cachorro de Amber y lo saca por la ventana del carro en movimiento mientras Depp aúlla como un animal. Eso es violencia. Ahora sobre la violencia, como ustedes dicen que 4 guardias no vieron la violencia no quiere decir que no exista la violencia doméstica, no funciona así.

El jurado que atiende el pleito por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, se retiró alrededor de las 14 horas (Perú) a deliberar tras la presentación de los alegatos finales.

La jueza Penney Azcarate entregó el caso al jurado de siete personas el viernes por la tarde. El jurado tendrá libre el fin de semana y el lunes, un feriado, y retomará las deliberaciones el martes.