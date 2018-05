Isla Conejo no es un tema militar, debe resolverse por la vía diplomática

Joaquín Salazar

El ministro de Defensa Nacional David Munguía Payes afirmó que El Salvador no le ha tomado importancia a la defensa del territorio, con la ocupación ilegal de la isla Conejo por parte de Honduras, ubicada en el Golfo de Fonseca, tema que debe ser resuelto por la vía diplomática.

“El tema de la isla Conejo es un tema de soberanía y con la convicción que tenemos como salvadoreños de que esta isla ha pertenecido a nosotros, pero en este momento se está dilucidando esa diferencia a través de los medios diplomáticos y al menos en esta etapa no tenemos nada que ver, más que para estar preparado para atender el llamado a defender la soberanía del país”, dijo el ministro en una entrevista televisiva.

Para el ministro, el tema de la isla Conejo, por el momento no es un tema militar, es político diplomático.

Sin embargo, explicó que El Salvador no le ha dado la importancia al tema. “Hemos permanecido dormidos en el tema de los límites territoriales, en cambio los hondureños tienen vivos estos temas, es bien difícil que los periódicos en Honduras no tomen los temas de los límites, sobre todo, con nosotros. Los salvadoreños no tienen conciencia”, agregó.

Munguía Payes aseguró que la isla Conejo no es un tema militar, es un tema que va a resolver “Cancillería y el Gobierno, a través de su política y su diplomacia”.

Por otro lado, el ministro destacó que en los últimos años a través de la Fuerza Naval se ha incautado una fuerte cantidad de drogas en aguas territoriales.

Incautación de droga

El fin de semana pasado se incautaron 9,449 kilos de cocaína con un valor de 23 millones de dólares. En nueve años se han incautado más de 600 millones de dólares, explicó Munguía Payés. Ante esto el ministro aplaudió el sacrificio y la dedicación de la Fuerza Naval.

Finalmente, el ministro anunció que El Salvador será sede de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC), en la que participarán ministros de Defensa y jefes del Estado Mayor de Centroamérica, México e invitados de Chile, Colombia y Estados Unidos.

“Es una conferencia de seguridad nacional, nosotros fuimos escogidos como sede, del 9 al 10. Para abordar temas como nuevas amenazas y la colaboración que hay entre los países y la coordinación que tenemos que hacer para combatir el crimen transnacional”, explicó.