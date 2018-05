Irán da a los europeos hasta finales de mayo para salvar el acuerdo nuclear

Compartir ! tweet





Viena/AFP

Los países europeos tienen hasta finales de este mes para hallar una solución que salve el acuerdo nuclear firmado en 2015 tras la retirada de Estados Unidos, advirtió este viernes un alto responsable iraní.

Por primera vez desde la entrada en vigor del acuerdo, la reunión de la comisión conjunta encargada de supervisar la aplicación del texto se celebró en Viena sin Estados Unidos, que se retiró el 8 de mayo.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, indicó al término del encuentro que incumbe a los países europeos, así como a China y Rusia, “ofrecer un paquete que le dé a Irán los beneficios” que supuso el levantamiento de sanciones.

Hay que hallar “soluciones prácticas” para despejar las inquietudes iraníes sobre sus exportaciones de petróleo, sus transacciones bancarias internacionales y las inversiones extranjeras.

“El próximo paso es hallar garantías para ese paquete” de medidas, explicó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró durante un foro económico que “todo no está perdido”, y que su homólogo estadounidense Donald Trump sigue abierto a negociar a pesar de que denunció el pacto.

“El presidente estadounidense no cierra la puerta a las negociaciones, ha dicho que hay muchas cosas que no le gustan, pero no excluye un acuerdo con Irán” afirmó Putin en San Petersburgo (noroeste).

En un informe al que AFP tuvo acceso el jueves, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acreditó una vez más que Irán seguía cumpliendo con sus compromisos para el cumplimiento del acuerdo.

La agencia de la ONU “anima” sin embargo a Teherán “a ir más allá de las exigencias” planteadas por el acuerdo del 14 de julio de 2015 para mejorar la confianza, según este texto que será examinado próximamente por el consejo de gobernadores del OIEA en Viena.

Irán amenazó con reactivar su programa de enriquecimiento de uranio a un “nivel industrial” si no ha posibilidad de un acuerdo.

Fue Irán el que pidió la reunión de la comisión conjunta de este viernes. Los países firmantes y la Comisión Europea estuvieron representados por directores políticos o viceministros de Relaciones Exteriores.

La UE, China y Rusia desean que Irán permanezca en el acuerdo. Los europeos consideran que esto no es incompatible con continuar las negociaciones con la República Islámica sobre un texto ampliado.

Trump considera que el acuerdo es demasiado permisivo en lo nuclear y que no engloba los misiles balísticos de Teherán, ni sus intervenciones directas o indirectas en conflictos regionales como los de Yemen y Siria.

Varios responsables iraníes indicaron, sin embargo, que no aceptarían ampliar las conversaciones.

Desde la entrada en vigor del texto arduamente negociado por las grandes potencias, el OIEA, encargado de verificar su aplicación, siempre ha certificado que Irán cumple con sus compromisos.

Las conversaciones continuarán en las próximas semanas “a nivel de expertos”, tras lo cual Irán tomará una decisión, explicó su viceministro.