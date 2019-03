Interpol reitera que no procede Difusión Roja contra Funes

Joaquín Salazar

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, confirmó que el comité jurídico de Interpol volvió a negar la emisión roja contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien enfrenta cinco procesos diferentes en los centros judiciales de El Salvador.

Cotto explicó que el comité jurídico de Interpol no establece las razones del porqué denegó nuevamente la difusión roja. Nada más se limitó a explicar que se han recibido las consultas de El Salvador y Nicaragua.

“A ellos (Nicaragua) también les pidieron el informe y que no le aplican la difusión roja. En el caso de Funes, no está desaparecido, se sabe perfectamente dónde está. Me imagino que en la información de Nicaragua deben haber pedido si la PNC de Nicaragua conocía donde está ubicado”, explicó Cotto.

Meses atrás, la difusión roja se denegó debido a que Mauricio Funes se encuentra en condición de asilo en Nicaragua, situación que le imposibilita ser capturado por las autoridades policiales.

Funes enfrenta, desde hace más de un año, varios procesos judiciales, procesos iniciados bajo la administración de Douglas Meléndez. Algunos casos presuntamente sin pruebas contundentes que demuestren delitos como peculado y la administración fraudulenta de fondos del Estado, que superan los 350 millones de dólares. Asimismo, se le vincula en casos de corrupción como en El Chaparral y el pago de dádivas al exfiscal, Luis Martínez.

“Es notorio el malestar de los medios de derecha por la decisión del Comité Jurídico de INTERPOL. Yo no tengo ninguna influencia en la Policía Internacional. Si por segunda vez no emiten difusión roja en mi contra es porque tienen argumentos sólidos que les conducen a esa decisión”, respondió Funes, ante los señalamientos.

Diputados de derecha mostraron su inconformidad ante la decisión de la Interpol Internacional, por lo que exigieron que el gobierno salvadoreño proteste ante la organización internacional por negar la justicia, ante supuestos hechos de corrupción.

Entre estos, fue René Portillo Cuadra quuien dijo: “lamentamos, que por segunda vez, no se ejecuten estas órdenes, debemos de entender a Interpol que no puede ingresar a un país que ha dado asilo político a Funes, pero sí tiene que ejecutar la captura en aquellos casos de que él salga de ese país, por lo que debe ser válida la difusión roja a todos los países que no le han dado asilo político”, dijo.

Ante esto, Funes dijo: “Este diputado se pasa de ridículo y revela su ignorancia sobre procedimientos policiales. Si la INTERPOL ha resuelto que la difusión roja no procede es porque soy un perseguido político.

No cae en la cuenta que los tentáculos de la derecha salvadoreña no alcanzan a la INTERPOL”.