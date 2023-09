Inicia la “nueva era” de la Selecta con Rubén de la Barrera

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La “nueva era” de la selección nacional inició, tras la presentación del nuevo director técnico de la Selecta, el español Rubén de la Barrera, en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), con la presencia del presidente de la Comisión de Regularización, Humberto Sáenz Marinero, y el director de selecciones Diogo Gama.

“Lo primero, mostrar mi agradecimiento al Comité, al presidente del mismo y a Diogo, por la confianza depositada en mí. La sensación que tengo es inmensa por tener la oportunidad de ayudar y hacerme acreedor de la confianza de tanta, tanta, tanta gente”, fueron las primeras palabras de De la Barrera, quien también destacó que uno de los objetivos es generar y otorgar valor al fútbol salvadoreño.

El nuevo técnico aseguró que ha dado un seguimiento importante tanto a clubes como a la selección, pero que los aspectos pasados en relación tanto a la azul y blanco como a los equipos, no importan, porque lo relevante es el presente y lo que se pueda generar en el futuro.

Sobre las primeras impresiones de los escenarios deportivos que tiene el ahora técnico de La Selecta, aseguró que donde muchos ven problemas, él ve oportunidades y se puede mejorar, pero que “evidentemente, es una realidad”.

Hay que recordar que, Diogo Gama aseguró que el nuevo director técnico para la selecta asumiría su cargo en solitario, es decir, que el complemento del cuerpo técnico sería establecido por la federación, razón por la cual, De la Barrera argumentó que habrá armonía entre el cuerpo técnico ante los próximos compromisos que afrontará ante Martinica, como parte de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Respecto a los objetivos propuestos por el director de selecciones al técnico de la Selecta, el español mencionó que “exprimir y hacer la mejor sesión posible” en relación a los campamentos que se realizan, porque eso los llevará a un mejor mañana.

“Yo no me caso con nadie(…) Aquel que se lo gana, se lo merece y rinde, va a venir”, mencionó De la Barrera sobre el llamado o no de los jugadores a participar en selección, sean o no legionarios, todo ello dependerá en función de su rendimiento, destacó.

El entrenador español dijo que intentarán que los partidos se parezcan a lo que ellos quieren, pero que se debe tener en cuenta que hay un tiempo en el que la selección no ha ganado nada y ahí radica la principal diferencia entre los equipos que compiten y los que no.

Sobre los objetivos trazados con la selección, De la Barrera dijo que “sé lo que quiero, sé cómo lo quiero y sé con quién lo voy a hacer”.