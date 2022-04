Inicia el estudio de leyes para construcción del tren y el aeropuerto del pacífico

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa dieron ingreso a dos iniciativas de ley mandadas por el Ejecutivo, las cuales contemplan la construcción del Tren del Pacífico y Aeropuerto del Pacífico, proyectos que se ejecutarán en La Unión.

Según diputados de Nuevas Ideas, estos proyectos traerán beneficios a la economía nacional, “estamos construyendo un ecosistema de desarrollo importante y dotando de logística y de movilidad necesaria al país. Este tipo de proyectos generan empleo y crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB). Estas obras dinamizan la economía”, comentó William Soriano.

En estos proyectos se pretende obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Púbica (Lacap); sin embargo, según el oficialismo, no se trata de saltarse los procedimientos, sino que se trata de “agilizar los trámites”. “En el pasado, se han tenido procesos engorrosos que no han garantizado la transparencia. Ahora, buscamos tener trámites más ágiles para la ejecución de las obras”, comentó el presidente de la comisión, Rodrigo Ayala.

En cambio, la diputada Anabel Belloso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), miembro de la instancia legislativa, dijo preocuparle el impacto ambiental que pueda generar la construcción de este aeropuerto, “incluso el mismo Ministerio de Medio Ambiente de este Gobierno, ha dicho que es necesario otro tipo de estudio, llevar adelante y profundizar más en la viabilidad de esa construcción”.

También, dijo preocuparle las familias que habitan en la línea férrea, las cuales podrían ser afectadas con la expropiación de sus terrenos. “Son muchas familias y se estarían viendo afectadas de un posible desalojo o reubicación, y las familias tienen arraigo en esos terrenos, hay gente que ha vivido allí por más de 40 años y que, por lo tanto, merece que se es trate con respeto”. “Con mucha preocupación hemos visto informes de Cepa, donde se dice que no se puede entregar un informe favorable justamente por el tren del pacífico, a estas familias no se le dan mayor detalle, no se le ha invitado a participar de manera integral en cuanto a la planificación o qué se piensa hacer con estas familias que van a estar afectadas por el desarrollo de este proyecto, porque obviamente va a utilizar la infraestructura que ya existió en otros momentos de la línea férrea”, destacó Belloso.

Belloso propuso que en la comisión se invitaran a familias que podrían salir afectadas; sin embargo, la petición fue rechazada ya que aún se desconoce donde concretamente estarían ubicado los proyectos. La comisión quedó abierta y acordó invitar para el lunes a los titulares del MOP y Cepa, Romeo Rodríguez y Federico Anliker, respectivamente, para recopilar insumos técnicos que permitan un estudio amplio de las iniciativas.