INDES reajustará convenio económico con la Primera División

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Debido a que la Comisión de Transición de autoridades del INDES, fijó un límite de gastos a la gestión saliente, Jorge Quezada, actual presidente del instituto de los deportes, reveló a Diario Co Latino que reajustarán el convenio económico con la Primera División.

“Tenemos lineamientos que para el mes de mayo no debemos tener comprometido más del cuarenta por ciento del presupuesto del 2019. Por ello, estamos analizando con el departamento financiero que el monto (del convenio), no sobrepase lo estipulado”, comentó Quezada.

Es de recodar que el INDES reorientó 400 mil dólares a la Primera División para que los invirtiera en el desarrollo de categorías menores, contratación de personal técnico y Copa El Salvador.

No obstante, a pesar que el instituto prefirió beneficiar a los equipos y no las federaciones; varios clubes decidieron no aceptar el convenio con el INDES y al final solo se verán beneficiados 7 de 12 equipos, por lo que el monto a desembolsar será menor.

Por otra parte, Quezada explicó que transferirán los fondos a los equipos para que hagan directamente las contrataciones de entrenadores y luego presenten las liquidaciones correspondientes.

“No podemos contratar entrenadores, porque crearíamos un vínculo laboral con prestaciones como contrato colectivo y canasta básica que no está contemplado en el presupuesto, así que haremos una transferencia bancaria para cada equipo y ellos se encargaran de contratar a los técnicos”, detalló el titular del INDES.

El convenio de cooperación entre INDES y Primera División se firmará la próxima semana, ya que solo resta verificar la personaría jurídica presentada por los 7 equipos que sí aceptaran el dinero gubernamental.

Justifica convenio

Por otra parte, Jorge Quezada justificó la decisión de reorientar los 400 mil dólares a la Primera División y no a otras federaciones deportivas que criticaron esta acción.

“El fútbol necesita más apoyo, ya que se deben fortalecer los clubes porque ahí está la ruta para mejorar las selecciones nacionales. Por tanto, el fútbol no solo necesita 400 mil dólares, sino más dinero para fortalecerlo porque es un deporte que, además, dinamiza la economía”, explicó.

Asimismo, Quezada aplacó las críticas diciendo que durante su gestión varias federaciones han recibido incremento en su presupuesto anual.

“No es válida la observación que hacen los dirigentes, porque en esta gestión se ha mejorado sustentablemente el presupuesto de las federaciones. Cuando llegué al INDES, el presupuesto era de 3.1 millones de dólares para 42 federaciones, pero hoy ha crecido a 4.4 millones. De hecho, hemos mejorado el presupuesto en 10 mil dólares cada año y otras en 5 mil dólares, y al sumar todos estos años se les ha aumentado 30 o 40 mil dólares”, detalló el titular del INDES.