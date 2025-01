INDES ofrece ayuda al guardameta Gerson López por lesión

Redacción Deportes

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), por medio del presidente, Yamil Bukele, ofreció apoyo al ex guardameta de Once Deportivo, Gerson López, en el proceso de recuperación por la rotura completa del tendón rotuliano, que enfrenta y que sufrió en la final del Apertura 2024, esto debido a que, el actual campeón de fútbol decidió no renovarlo.

“Como INDES vamos a brindar apoyo al jugador Gerson López en su recuperación y rehabilitación. Ponemos a su disposición nuestro Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte y los nuevos equipos con los que cuenta nuestra institución para que tenga la mejor y más pronta vuelta a las canchas de fútbol”, escribió Yamil Bukele, en redes sociales.

El titular del INDES dijo que de aceptar su ayuda, abrirán las puertas para que su médico de cabecera dirija ese proceso de recuperación con ayuda de sus especialistas. Sobre el tema de contratos y responsabilidades, invitó al jugador a que, en caso de sentirse ofendido o agraviado, inicie el respectivo proceso ante la FESFUT para que esta, en primera instancia, dirima sobre el caso y de un fallo a las demandas y pretensiones, si así procediera.

“Por último: hay que recordar que el INDES, como ente rector del deporte salvadoreño, respeta la autonomía y los procesos de cada federación deportiva nacional, basándose en los lineamientos y la gobernanza internacional y por tal motivo apoyará en lo necesario, siempre y cuando se agoten las medidas, procesos e instancias correspondientes”, finalizó.

El plantel de Once externó “profunda preocupación” por el trato de la directiva hacia López, quien sufrió una grave lesión en el partido final, que lo incapacitará por aproximadamente 10 meses.

“Apesar de su sacrificio y esfuerzo, la directiva decidió no renovar su contrato, que venció el día de la final, lo que ha causado indignación entre los jugadores”, escribieron en redes sociales.

“Los futbolistas tememos que esta decisión afecte indirectamente nuestra disposición para jugar con lesiones o molestias, cuestionando la prioridad económica sobre el bienestar humano que tiene el club”, revelaron los jugadores.

Además, hicieron un llamado a la directiva y a la Selección para que protejan los intereses del jugador, quien tiene un hijo recién nacido, y exigieron que se respete el compromiso de apoyo que se le ofreció al momento de su contrato. Asimismo, pidieron a las autoridades actuar con responsabilidad y empatía, porque son más que “activos económicos”, son personas, seres humanos comprometidos con el equipo y con la profesión.

El ahora ex arquero del tanque fronterizo se lesionó al minuto 42’, en la reciente final del Apertura. Algunos días más tarde se conoció que López fue operado con éxito y esperará de forma incierta su recuperación.

El pasado 21 de diciembre, el Once Deportivo se consagró como campeón del torneo Apertura 2024 al vencer a FAS 2-1 en el estadio Jorge “El Mágico” González, en un caluroso encuentro que dejó al tanque como campeón del fútbol salvadoreño en su primera final alcanzada.

