Iglesia anglicana presenta proyecto para comunidad LGBT+

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La iglesia episcopal anglicana de El Salvador y el Centro de Santa Marta presentaron el proyecto “Centro Anglicano para Juventudes LGBT+, Santa Marta”, un refugio para jóvenes en condiciones de abandono a causa de las diversas expresiones de violencia y discriminación en las familias salvadoreñas, aspecto que transciende a violaciones de los derechos humanos.

El obispo y líder de la iglesia anglicana, Juan Alvarado, dijo que el proyecto nace bajo el objetivo de “dar esperanza y refugio a los jóvenes”. Desde el 2009 se creó el Ministerio de Diversidad Sexual, el cual reúne a personas de la comunidad LGBT, a favor de una vida libre de discriminación.

“La discriminación que incide en las familias salvadoreñas ante miembros de la comunidad LGBT+ es causa para que los jóvenes se vean expuestos a expulsiones de sus hogares, a alto riesgo de vulnerabilidad frente a problemáticas como la trata de personas, violencia pandilleril y violencia policial”, señaló.

La iglesia anglicana y el Centro de Santa Marta hicieron un llamado a las diversas iglesias para que abran las puertas de sus templos y todos puedan entrar, ya que de no ser así están diciendo no a muchos sectores, pues “el no amar al prójimo es no amar a Dios”.