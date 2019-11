ICEFI recomienda a Hacienda presentar hoja de ruta para cumplir con Responsabilidad Fiscal

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Ricardo Castaneda, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) dijo, con relación al presupuesto 2020, que el Ministerio de Hacienda debe presentar una hoja de ruta para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, con el fin de conocer qué medidas se tomarían si el país no creciera el 2.5 % como el gobierno ha previsto.

El representante del ICEFI advirtió que ya varios organismos han dicho que no se tendrá ese crecimiento. “Uno de los riesgos cuando no se logra cumplir lo que ha planteado el Gobierno, es que si no se crece a ese ritmo los ingresos públicos tampoco crecen, entonces esto implicará o recortes al gasto público o necesitará más deuda”, señaló.

Castaneda en un espacio de televisivo dijo, que hay muchas interrogantes sobre los más de $6 mil millones de presupuesto presentados por el Ejecutivo, y criticó que aun cuando desapareció la partida denominada gastos reservados, los gastos de Inteligencia del Estado los están escondiendo.

Explicó que cuando ellos solicitaron el documento del presupuesto, un cuadro negro cubría la parte donde estaba los gastos de Inteligencia del Estado. “No se puede conocer esos datos”, señaló y aclaró que es obligación decir el monto de lo que se utilizará en este rubro; lo que no se puede revelar es quiénes trabajan en esto, pero se debe dar a conocer, aclaró el representante de (ICEFI).

“La ciudadana o ciudadano debería de conocer cuánto gastan en remuneraciones, cuánto gastan en bienes y servicios; hasta ahora, esa era una información que uno la podía conocer, pero eso está cambiando, por eso le hemos denominado a esa parte: la caja negra de la transparencia”, dijo.

“Antes el problema que había con los gastos reservados era que se aprobaba una cantidad y se terminaba gastando otra, pero eso podía conocerse; pero ahora, tal cual lo está presentado el Ministerio de Hacienda, significa que la ciudadanía no podrá darle seguimiento”, sostuvo.

Indicó que toda la información que genera el Estado, y especialmente la que tiene que ver con asuntos financieros, debe ser pública y de eso ya hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional y del Instituto de Acceso a la Información Pública que lo confirma, dijo el experto.

La deuda se puede reestructurar

Ante un escenario de recesión a nivel internacional, y poco crecimiento la deuda, se podría reestructurar, dijo Lourdes Molina, también del ICEFI, quien explicó que la hoja de ruta estaría estableciendo los detalles y lo que se puede negociar en un escenario de crisis, que ya se está viendo a nivel internacional.

“Los mercados van a empezar a reducir tasas de interés, se puede reestructurar ahí; lo que se necesita es que el Ministerio de Hacienda defina una hoja de ruta de lo que va hacer, que incluya mecanismos que va seguir para negociar tasas de interés más bajos”, manifestó Molina.

Agregó que el análisis sobre quitar la “grasa del Estado, que es un discurso que se viene manejando desde hace rato, el tema debe ser analizado con prudencia ya que no todo el gasto corriente es malo, porque ahí están incluidos policías y doctores y no se puede esperar tener un mejor nivel de atención en salud, si no se tienen las plazas necesarias para enfermeros, doctores y maestros.

Los miembros del ICEFI también comentaron que hay mucha plazas en el nuevo gobierno por contrato, y esto podría estar llevando a una violación de los derechos laborales del sector público. “Pareciera ser una flexibilización laboral, que por un lado puede estar abriendo espacio para establecer más allá de lo que permite una ley de salarios y por otro vulneración del sector público”, señalaron. Por lo que hicieron un llamado a la modernización de la Ley del Servicio Civil.