Hugo Martínez asegura que “un ajuste fiscal no puede herir la economía”

Yaneth Estrada

@caricheop

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez presentó en la entrevista Frente a Frente sus seis propuestas principales en las áreas de seguridad, generación de empleo y crecimiento económico, educación, salud, salvadoreños en el exterior y conservación del medioambiente, de cara a un tercer gobierno del cambio.

Recalcó que ser presidente para el próximo período no es fácil, ya que tendrá que pagar decisiones que se tomaron mal hace diez años. “Un ajuste fiscal no puede herir la economía, no se crearán más impuestos, pero se deben ajustar combatiendo la evasión porque la clase media está muy golpeada”, dijo.

Igualmente, aseguró que iniciaron la conformación del equipo para el proceso de selección del próximo gabinete, del cual ya forman parte María Isabel Rodríguez y Fabio Castillo.

Un 50% de mujeres, e incluirán rostros jóvenes y salvadoreños en el exterior. El excanciller de la República también propuso crear un sistema público de pensiones, que funcionará junto al privado donde los ciudadanos puedan decidir.

“Ayer presentamos nuestro Programa de Gobierno, resultado de los insumos que se han recogido en el territorio, en los más de 240 municipios que hemos recorrido con Karina Sosa. Además, responde a las tres preguntas: qué haremos, cómo y con qué”, detalló en el espacio televisivo. Sin embargo, el aspirante de izquierda señaló que el plan de gobierno se ha construido con aportes de la ciudadanía y que están dispuestos a hacerle ajustes si es necesario.

Posteriormente a la entrevista, Hugo Martínez acompañó al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, en la celebración de la misa en honor a la Virgen Reina de La Paz.



Maestros apoyan al Frente

Por sus capacidades y experiencias, maestros agremiados a ANDES 21 de Junio, SINDOPETS, SITES, SITADMES 21 de Junio, SINEDME 22 de Junio, FMS y AMIES respaldaron la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa.

Como muestra de asumir estos compromisos, la fórmula presidencial y los docentes firmaron un acuerdo para trabajar juntos con el objetivo de dignificar, fortalecer y acompañar al gremio de maestros y maestras. Algunas solicitudes fueron continuar con la dignificación salarial, mejorar las pensiones de las y los maestros y aumentar la cobertura médica con más servicios del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

Martínez aceptó que un tema pendiente es mejorar las pensiones actuales para el gremio, pues para la mayor parte de los jubilados salvadoreñas no son dignas, por lo que trabajará por implementar una reforma integral, no un “parche como el realizado el año pasado”, acotó.

Los incentivos para los maestros, tanto en el ámbito de la capacitación como económica, también se fortalecerán en el quinquenio 2019-2024. La capacitación del gremio estará apegada a las nuevas necesidades de los y las estudiantes salvadoreñas. Asimismo, Martínez aseguró que en la entrega de paquetes escolares se incluirá un uniforme deportivo para los y las niñas, así como adolescentes del sistema público de educación.

Por su parte, los docentes reconocieron que durante los gobiernos del FMLN, con el Programa de Dignificación del Magisterio Nacional, se incorporaron más de 8 mil maestros a Ley de Salarios, quienes laboraban en el sistema EDUCO, este cambio permitió estabilidad laboral a los docentes y contribuyó a un mejor desempeño que favorece los aprendizajes del estudiantado.

También, el Ministerio de Educación (MINED) incrementó un 20% al salario de los docentes, más de 31,800 docentes se formaron en diferentes áreas (física, artística, inglés, primera infancia, básica, media, náhuat y competencias ciudadanas, cambio climático, entre otras), este proceso tuvo una inversión total de $11.3 millones.