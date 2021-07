Hostilidad de EEUU hacia Cuba tema en semana noticiosa

Washington/Prensa Latina

Estados Unidos cierra hoy una semana noticiosa dominada por una escalada en la hostilidad de la administración de Joseph Biden hacia Cuba y el repunte de la Covid-19.

Tras los disturbios del 11 de julio en la isla, el Gobierno demócrata, que mantiene una dilatada revisión de su política hacia la nación antillana, dio un giro.

El mandatario y sus funcionarios emitieron todo tipo de declaraciones sobre los sucesos alentados, por cierto, desde Estados Unidos a través de las redes sociales.

Esta semana llegó al punto de nuevas sanciones anunciadas por Biden contra instituciones y autoridades cubanas.

El canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez, cuestionó el jueves, durante una conferencia de prensa en La Habana, el cambio de opinión del actual ocupante de la Oficina Oval, quien ahora declaró que Cuba es una prioridad absoluta para su gobierno, contrario a lo dicho durante los seis meses anteriores.

Rodríguez denunció la falsedad de los argumentos de la administración Biden para sancionar a personas e instituciones cubanas y desenmascaró las pretensiones de manipular la opinión pública en contra de la Revolución cubana.

Biden mantiene vigentes las 243 medidas coercitivas adoptadas por su antecesor Donald Trump, que endurecieron el bloqueo impuesto a la isla por más de 60 años.

El reverso de tanta hostilidad son las muestras esta semana de apoyo a Cuba por grupos como Puentes de Amor, cuyos integrantes realizan una caminata hasta esta capital para demandar a Biden el fin de las sanciones contra la familia cubana.

También fue publicada una carta abierta al presidente en el diario The New York Times firmada por más de 400 personalidades que piden ‘Deja vivir a Cuba’, una iniciativa impulsada por la organización pacifista CodePink, The People’s Forum y la Coalición Answer.

En materia noticiosa, las autoridades sanitarias del país expresaron su preocupación por el aumento de casos de Covid-19 a nivel nacional, en particular entre los no vacunados.

El cirujano general Vivek Murthy advirtió que el 99,5 por ciento de las muertes en este momento en el país ocurre en el segmento de individuos no inmunizados.

Entretanto, la Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estudian la vuelta al uso obligatorio de la mascarilla.

Tales discusiones ocurren cuando las autoridades sanitarias advirtieron que el país se enfrenta ahora a una ‘pandemia de los no vacunados’.

A propósito, el pasado 2020 cayó la esperanza de vida un año y medio, lo cual representa el descenso anual más importante desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y los más afectados fueron los sectores poblacionales de hispanos y afroamericanos.

El país registró el calendario anterior la cifra récord de 3,3 millones de muertes, el 11 por ciento a causa de la pandemia.