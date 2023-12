Hombre que golpeó con un tubo a su vecino pasa a Instrucción

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El pasado 12 de diciembre, en la comunidad Santa María I, del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) atendieron el llamado de emergencia, se presentaron al lugar y encontraron a Francisco C., con una lesión en la cabeza, de la cual, señalaron como responsable a su vecino, Luis Wilfredo Q. C., a quien le informaron que quedaría detenido.

Aparentemente, la agresión se debió a una discusión, ya que el detenido realiza trabajos de enderezado y pintura en su lugar de residencia, de este modo también afecta a sus vecinos.

Por estos hechos, el Juzgado Primero de Paz de San Martín realizó la audiencia inicial, en la cual resolvió que el caso pase a la etapa de instrucción, con medidas alternas a la detención para Luis Wilfredo Q. C., como presentarse a firmar cada ocho días al Juzgado de Instrucción de Ilopango, no cambiar de domicilio, prohibición de salir del país, no acercarse a la víctima y la prohibición de realizar trabajos de enderezado y pintura en el pasaje de residencia.