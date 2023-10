Historietista Liniers compartió sus experiencias con estudiantes del CENAR

Redacción Nacionales

El historietista e ilustrador argentino Ricardo Liniers Siri compartió su experiencia con estudiantes CENAR, durante un encuentro que contó con la presencia de la ministra de Cultura, Mariemm Pleitez, el 18 de octubre, en el Teatro Nacional.

Liniers es conocido en nuestro país por su popular tira cómica “Macanudo”, con la cual se dio a conocer hace más de veinte años en el periódico La Nación de Argentina.

El humorista gráfico dijo que comenzó a dibujar historietas a los 10 años. “En esa época yo leía mucho ‘Mafalda’. Lo lindo de ‘Mafalda’ es que no te enseña a portarte bien, lo que te enseña es a cuestionar todo. Yo aprendí a leer leyendo a ‘Mafalda’, era un adolescente insoportable, pero de adulto uno aprende a siempre cuestionar”, compartió Liniers.

Al crecer con este referente y luego de iniciar estudios universitarios para ser abogado, Liniers contó que se dio cuenta que lo que realmente le gustaba hacer era dibujar y entonces buscó un taller de historietas para aprender más.

En 2002, se le abrió una oportunidad laboral en un medio impreso argentino y cuando el editor del periódico La Nación le pidió armar una tira semanal, él sacó 60 de su bolso y fue así como nació la tira cómica “Macanudo”.

“Saqué sesenta tiras dibujadas, entintadas, pintandas. El momento de suerte uno no lo domina, si aparece ese momento uno tiene que tener el trabajo hecho. Era el trabajo de un año ya entregado. De semanal pasé a tira diaria, esto me permitió hacer experimentos. No era de contar chistes todos los días, dije: ‘Voy a tratar de encontrar algo interesante, como alguien que escribe una columna’”, manifestó Liniers.

Con más de veinte años de trabajo, Liniers es conocido es muchos países; actualmente, reside en Estados Unidos, donde además de que publica ‘Macanudo’ en periódicos, es requerido para ilustrar portadas de medios como The New Yorker y también tapas de discos de famosos artistas.

“Para nosotros es importante vincular a los artistas internacionales que visitan El Salvador y que nuestros alumnos en proceso de formación artística conozcan estos referentes para fomentar sus prácticas profesionales”, indicó el director del CENAR, Rolando Chicas.

“Desde chiquito yo leía sus caricaturas en el diario, entonces cuando supe que venía Liniers me quedé bastante emocionado. El encuentro ha sido entretenido, él es espontáneo, no te satura con tanta información y aún así agarrás apuntes importantes que te va a servir para tu proceso creativo”, dijo el estudiante Andrés Guardado, quien es ganador del premio Talento Nacional del INJUVE, por una colección de pinturas que hizo sobre el centro histórico.

El humorista gráfico compartió sus experiencias en el marco de la gira que realiza junto al cantante argentino estadounidense Kevin Johansen, con quien se presenta a dúo y, mientras uno canta, el otro dibuja y se proyecta en el fondo del escenario.