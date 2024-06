Hay un trabajo nulo en las comisiones de la Asamblea: Francisco Lira

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado deAlianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo en el espacio de entrevista de YSUCA, que “aparentemente, ante la vista del pueblo salvadoreño, la Asamblea Legislativa trabaja, pero lastimosamente podemos ver un trabajo nulo de las comisiones”.

Básicamente, se ha mantenido poco trabajo en las reuniones de trabajo en lo que va de la legislatura pese a que el oficialismo las redujo de 20 a 8. Lira planteó que la excusa que tenía la anterior legislatura para no sesionar era porque había muchas comisiones y por tal, en esta legislatura se reestructuró el número de comisiones para hacerlas “más eficientes”.

“Ahora son 8 comisiones, las agenda para su trabajo, al final de la plenaria, pero faltando media hora o 10 minutos, la suspenden. Este servidor está en la Comisión de Salud, Medioambiente y Agricultura, en este mes y 12 días solo hemos tenido la sesión de instalación y creo que el tema de salud es un tema importante para el pueblo salvadoreño, medioambiente y agricultura también, y no hemos tenido sesiones de trabajo y así puedo enumerar las demás comisiones”.

Según consideró Lira, la comisión que ha tenido mayor trabajo es la de Hacienda y Presupuesto, “pero hay que ver el contraste, solo son préstamos, estamos endeudando más al país”.

El opositor tricolor consideró que verdaderamente el trabajo de la legislatura “es nulo” y siguen con el abuso de la dispensa de trámite; “Nosotros como diputados de oposición no es que nos oponemos a todo; por lo menos mi bancada en la legislatura anterior, más del 50% de iniciativas que presentó el Gobierno las hemos aprobado, pero, cuando vemos el discurso de ellos, dicen que nos oponemos a todo y aquí, nosotros somos una alternativa para solventar las necesidades y demanda del pueblo salvadoreño. Que no hagan caso o no nos hagan caso, al final de cuentas el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra”.

Según comentó Lira, existe una estadística de más de 400 iniciativas que se pasaron con dispensa de trámite, sin discusión en comisiones, en la legislatura anterior. Justamente, la legislatura anterior gobernada por Nuevas Ideas abusó de este mecanismo para saltarse las discusiones en las comisiones de trabajo, donde se detalla con mayor precisión las iniciativas. Las comisiones de trabajo también son un espacio para escuchar a la población con respecto a las leyes que se aprueben.

El trabajo de la actual legislatura se prevé que vaya por el mismo rumbo, ya que el trabajo de las 8 comisiones ha sido deficiente.