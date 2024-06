Médicos consideran necesario reforzar vigilancia epidemiológica

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El infectólogo Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico, dijo que en este momento son preocupantes las enfermedades respiratorias agudas, tifoidea y dengue, las cuales se han incremento, por lo cual, es necesario reforzar la vigilancia epidemiológica.

Solano Leiva consideró que, si el gobierno no invierte en aspectos socioeconómicos y ambientales y no se educa a población, en el país siempre existirán este tipo de enfermedades. A nivel público es bastante difícil que haya exámenes para identificar enfermedades, por eso es mejor consultar de forma temprana.

“El 4 de mayo la OMS decía que las enfermedades respiratorias agudas, ya estaban en niveles epidémicos y nadie lo ha conocido, con cualquiera de estas enfermedades se puede terminar en cuidados intensivos”, sostuvo. El infectólogo explicó que para el tratamiento de la tifoidea se aplica antibiótico por ser bacteriana, mientras que, con el dengue el tratamiento es diferente, sin embargo, la población debe ser responsable de su salud, practicar el lavado de manos y vacunarse, entre otras medidas.

A criterio del médico infectólogo José Navarro Marín, es importante que la población conozca si se tiene una enfermedad infecciosa, la cual afecta por factores sociales, económicas y medioambientales, como el dengue, que se propaga por la crianza de mosquitos debido a la acumulación de agua.

Navarro Marín indicó que debería existir un balance entre lo preventivo y la curación, es decir, al hablar de prevención se refiere a las vacunas, aparte de spots constantes que alerten sobre presencia de número de casos en algunas enfermedades.

“Si las personas no tienen su cuadro de vacunas es muy posible que vayan a parar al hospital, porque el estar vacunado no quiere decir que precisamente no se va a enfermar, sino que no será tan grave”, expresó Navarro.

El médico podrá identificar las enfermedades de acuerdo con el cuadro clínico y la cadena de transmisión, sin necesidad de tener exámenes, siempre y cuando sea una consulta temprana; la automedicación es muy mala, porque hay algunos medicamentos que pueden afectar las plaquetas.

Ley de Especialidades

Entre tanto, el Colegio Médico comunicó algunos aspectos importantes sobre la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas, la cual fue sancionada y publicada en el Diario Oficial el jueves 25 de abril de 2024, sin embargo, no existe al momento un reglamento que le dé cumplimiento a esta.

Asimismo, la gremial reiteró que no han sido nombrados los funcionarios quienes estarán en el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (CONADEM), tampoco existe presupuesto para su funcionamiento, ni dirección física donde se puedan entregar los atestados de cada uno de los médicos para iniciar el proceso de certificación.

Esta ley no los obliga a que como asociaciones deban desinscribirse del Colegio Médico, por ello, recomendó se nombre una comisión dentro de cada asociación a fin de establecer los criterios a solicitar, para certificar a cada especialidad o subespecialidad médica.