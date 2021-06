Hay señales positivas en la economía, pero no hay un plan económico real

Mirna Jiménez



Dos exfuncionarios del área económica coincidieron en que a dos años de la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de El Salvador, el Gobierno carece de un plan económico claro para el país y consideran poco recomendable que se centre una apuesta al desarrollo económico priorizando a la República Popular China.

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo afirmó que la falta de un plan económico claro ha sido una de las características del Gobierno, aunque la simple existencia de uno tampoco garantiza su ejecución.

“No hay una hoja de ruta clara, no hay un verdadero plan económico, los gobiernos anteriores tuvieron excelentes planes económicos, pero se quedaron en el papel”, afirmó en entrevista con Canal 21.

Por su parte, la exviceministra de Comercio y Industria, Merlin Barrera manifestó que no hay plan ni rumbo claro de la economía y la falta de transparencia del gobierno ha pesado mucho en la incertidumbre que genera el manejo de la economía.

“A dos años de Gobierno no veo un plan económico concreto y el tema de la falta de transparencia pesa mucho. El Gobierno no tiene culpa de la pandemia, pero si la economía estuvo cerrada por demasiado tiempo la historia lo dirá. En este momento la economía no tiene rumbo”, afirmó en la entrevista Diálogo con Ernesto López.

Agregó Barrera que hay puntos positivos en la gestión, como la confianza que el Gobierno generó en los primeros meses a los inversionistas. “Hay indicadores económicos positivos como el incremento de las exportaciones y de las remesas, pero ninguna es producto de una política pública del Gobierno en función de la economía”, sostuvo.

Acevedo dijo que hay puntos positivos en el tema económico, comenzando con el manejo de la pandemia, que incluye la vacunación y la priorización de la salud, lo que incide positivamente en la economía, pero sigue afectada por el lastre de la deuda.

“El talón de Aquiles del Gobierno es el tema fiscal, cuando el actual Gobierno entró ya había 18 mil millones de deuda y el ajuste fiscal es necesario”, explicó el economista, quien agregó que el incremento de recaudación del IVA puede obedecer al “incremento de un mejor control tributario, pero también puede deberse al incremento de las exportaciones y de las remesas”.

Sobre la relación con China, Barrera dijo no debe arriesgarse la relación con los Estados Unidos, sino sumar la del gigante asiático. “En materia de política exterior no se trata de sustituir a un socio comercial por otro, no fue positivo comparar la cooperación China con la de Estados Unidos”.

Acevedo señaló al respecto que el giro en las relaciones con la República Popular China es positiva, pero que todo tiene un costo. “El giro de las relaciones con China lo considero bueno, pero hay que recordar que no hay nada gratuito. En cuanto a préstamos, China es conocido por no tener condiciones demasiado favorables”, afirmó.