“Hay que rescatar al sujeto popular, inspirado en Mons. Romero”: Encuentro Romeriano

Iván Escobar

Colaborador

“Resucitemos con Romero”, es el lema de la jornada organizada por el Encuentro Ecuménico Romeriano, que tuvo lugar este sábado 25 de marzo, en la Parroquia San Francisco de Asís, de Mejicanos, y en la cual se celebró un encuentro ecuménico y cultural, en el marco del 43 aniversario del martirio de Mons. Oscar Arnulfo Romero.

La actividad reunió a religiosos, grupos juveniles, representantes de iglesias históricas, artistas y líderes sociales que concluyeron que este es un nuevo espacio para la comunidad romeriana, que permite preservar la palabra de Mons. Romero, y a la vez un espacio de denuncia ante toda injusticia. También están en la organización la Escuela Política para un Nuevo Proyecto. En este sentido, la comunidad religiosa y participantes en general reiteraron el llamado al gobierno central para liberar a los líderes de Santa Clara, víctimas del Régimen del Excepción que se impulsa en el país desde hace un año, y que muchos consideran que ha atropellado los derechos de miles de capturados.

Los organizadores esperan constituir este espacio de expresión popular y estudio permanente de la palabra de Mons. Romero, y la reivindicación de la memoria de los mártires de la iglesia y víctimas de la represión en el país, por lo cual cada año, el primer fin de semana después del 24 de marzo, cuando se recuerda el aniversario del martirio de Mons. Romero, se realizará el encuentro romeriano.

El padre Vicente Chopin expresó durante la celebración ecuménica que hoy en día “debemos de dejar de buscar excusas a nuestra lucha… recordemos que Romero decía, que nadie puede privar a los hombres y mujeres de organizarse, el derecho de organización de los campesinos es necesario porque son hoy quienes más sufren”, enfatizó el religioso.

Chopin lamentó que hemos llegado en El Salvador a retrocesos impresionantes, al grado de que: Democracia, Libertad, Justica “hoy son palabras que no significan nada”, por lo tanto, remarcó que la UNIDAD “es necesaria hoy en día. Nosotros nos sumamos al conjunto de la sociedad que aplica el pensamiento crítico”.

Mientras que el reverendo luterano, Santiago Rodríguez, enfatizó que “hoy en día, nuestros jerarcas de las iglesias necesitan que les hagamos preguntas…y debemos preguntar a Dios, no creo que Dios no esté viendo la construcción del santuario a la Virgen de Fátima en valle El Ángel, no creo que no esté viendo la destrucción del río Sensunapan, no creo que Dios no esté viendo los capturados de Santa Marta, seguramente que está viendo”, precisó.

El padre Manuel Acosta, también participante de la celebración religiosa, indicó que es urgente y “sabemos que estamos en momentos históricos en donde se necesita construir el sujeto popular, el sujeto del pueblo que por alguna manera se nos ha fracturado”.

Ese sujeto debe ser crítico y cuestionar, como lo menciona el evangelio que se compartió en la celebración del 25 de marzo, para contrastar con la realidad que se vive, que no corresponde con lo que muchas veces nos dicen los medios de comunicación. “Ante esa belleza que nos construyen los medios de comunicación…que no corresponde con una canasta básica encarecida”, ejemplificó.

Cabe recordar que el espacio desde el cual se elevaron estas voces este fin de semana, inspiradas en la palabra de Mons. Romero, fue la parroquia donde el padre Rafael Palacios fue asesinado el 20 de junio de 1979, él había llegado meses antes a reemplazar al padre Octavio Ortiz Luna, asesinado el 20 de enero del 79´, hoy la feligresía, las comunidades religiosas, laicos, artistas y pueblo en general pide que no se repitan aquellos tiempos, en donde cientos de religiosos fueron asesinados por la mano represiva del Estado, por el odio de la guerra.

Un canto universal para Mons. Romero

Las melodías y voces históricas de Yolocamba I ta volvieron a reunirse en el templo San Francisco de Asís, dando el toque nostálgico en memoria de la palabra y obra de Mons. Romero. Guillermo Cuéllar, Roberto Quezada, Paulino Espinoza, Andrés Espinoza, Juan Carlos Sánchez, Julio Burgos, Romeo Reyes, compartieron el repertorio histórico que inspiró el encuentro en un solo canto.

También participaron Cesia Ramírez, Xóchitl y Raúl (Dúo Andares), y la lectura de poesía que estuvo a cargo de la Asociación de Arte y Cultura para el Desarrollo Social As- Arte.