“Hay que erradicar eso (ideología de género) de las escuelas”: Bukele

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego de asistir a la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) en los Estados Unidos, el presidente reelecto inconstitucionalmente, Nayib Bukele, dijo que El Salvador ha prohibido la ideología de género debido a la promoción de ideas “anti-naturales”, “anti-Dios” y “anti-familia”; pero en 2014, cuando era candidato por la Alcaldía de San Salvador tenía una opinión diferente de la actual.

“Yo creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBTI, yo quiero estar de lado correcto de la historia, siempre he dicho eso, mi temor es estar al otro lado (…) no voy a estar de lado de los discriminadores”, comentó Bukele en una reunión que sostuvo con organizaciones LGBTIQ+ en 2014; en ese entonces de declaró “heteroaliado”.

Dicha declaración dista significativamente a la declaración vertida el pasado 22 de febrero cuando Bukele salió de la CPAC; en esta ocasión, la directora nacional de Moms Fort Liberty le preguntó sobre qué hace El Salvador en el tema de la ideología de género, tomando en cuenta que dicha organización es conservadora donde prioriza los derechos parentales en educación y promueve un discurso anti-LGBTIQ+.

“Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto de lo que van a aprender sus hijos”, respondió Bukele a la directora.

“Nosotros confiamos nuestros hijos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles, en su vida, biología, matemáticas, claro cosas importantes para su aprendizaje, y luego vienen y quieren meterles ideologías y cosas contrarias a la naturaleza”, agregó Bukele.

“Al final, a mi no me molestaría pagar si tuvieran una educación de calidad, pero nos hacen pagar para que tengan educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, ese es el verdadero peligro hay que erradicar eso de las escuelas”, enlistó.

Días después, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, confirmó a través de X (exTwitter) que se habían retirado de los centros escolares toda idea de ideología de género. “Confirmado: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, informó el funcionario.

Mientras tanto, Bukele dijo que es importante que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral y la cívica.

En los ministerios, se ha prohibido usar las siglas “LGBTIQ+” en documentos y programas; de hecho, en los establecimientos de salud como las clínicas del MINSAL se le ha ordenado retirar material educativo sobre la diversidad sexual y formularios donde las personas podían colocar su identidad de género.

También, medios de comunicación nacionales confirmaron que en las clínicas ya no se podía entregar material sobre la diversidad sexual ni de enfermedades de transmisión sexual.

La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones.

Como contexto, en octubre de 2022, un grupo de conservadores criticaron al medio estatal, Canal 10, por haber transmitido una clase a los estudiantes de octavo grado sobre el significado de orientación sexual. Dicho contenido tuvo que ser retirado del programa.