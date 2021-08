Hándal y Chicas comparecieron ante Comisión Especial que investiga a las ONGs

Redacción Nacionales

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los fondos entregados a oenegés citó este jueves a los exdiputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jorge Schafik Hándal y Eugenio Chicas, por estar vinculados a oenegés que recibieron dinero del Estado.

En la ronda inicial de preguntas, el exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, declaró que fue socio de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), fundada en 2010. Pero que en la actualidad está suspendida. Fue en esta parte que los parlamentarios de Nuevas Ideas se enfocaron y repreguntaron sobre dicha fundación.

Hándal afirmó que durante el período 2014-2017, desempeñó el cargo de tesorero dentro de la junta directiva de FUNDASPAD, pero no recibía salario, ni dietas. Según dijo, dentro de sus funciones estaba llevar el control de la ejecución de los fondos de los distintos proyectos de la ONG y firmar los cheques del personal asignado a los mismos.

El diputado Carlos Bruch preguntó sobre cómo se financiaba dicha organización. A lo que Hándal contestó que, a través de la Cooperación Europea, que dio un monto de $5.5 millones al proyecto”.

La finalidad de la oenegé era promover todos los derechos civiles a los que tiene acceso una persona, “que fue parte de la lucha del FMLN en los tiempos de guerra frente a la dictadura que enfrentábamos en aquel momento y que prohibía todo uso de estos derechos, entiéndase derecho a la información, a la libertad, a la organización, educación, salud, trabajo entre otros”, comentó Hándal.

La oenegé también recibió fondos del Estado por parte de la Asamblea Legislativa, por un monto de $100,000 anuales, y que eran parte de las colas presupuestarias que en la comisión de Hacienda se discutía y que los diputados aprobaban con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En total, fueron aproximadamente $600,000, que FUNDASPAD, recibió en cinco años, entre 2012 y 2017.

“Básicamente se puede decir que los proyectos que financió la Asamblea Legislativa en varios años, tiene como objeto central la alfabetización de la población con el uso de sus derechos ciudadanos: dónde están, cómo usarlo y defenderlo”, detalló Hándal.

También, informó que todos los fondos fueron auditados por la Corte de Cuentas de la República y “no hubo observaciones”, agregó el exdiputado de izquierda, quien tiene a la hermana en presión, Erlinda Hándal, quien al igual que otros exfuncionarios del FMLN presos son considerados presos políticos.

Según las declaraciones en la comisión especial la mayor parte de los fondos fueron para las capacitaciones, alimentación de los capacitadores y capacitados, así como los materiales impresos que se utilizaron y entregaron. Justamente, Hándal llevó una pila de libros de manera de ejemplo para mostrar a los diputados que eso era lo que entregaban a los salvadoreños en ese proceso de alfabetización de derechos civiles.

Hándal agregó que el impacto que esta oenegé generó es que en los municipios que fueron intervenidos se logró que la gente se organizara para luchar por sus derechos. Entre ellos, los derechos de la comunidad, seguridad, comités que se organizaron para la salvaguarda de las juventudes de los municipios atacados por la violencia.

El exlegislador sostuvo que las peticiones para asignaciones de fondos fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda de cada año; sin embargo, la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, ordenó al gerente de operaciones legislativas, así como a los técnicos de la comisión que buscarán en los archivos para confirmar si en efecto, las solicitudes de fondos estaban registrados en la Asamblea. Por su parte, los técnicos informaron que dichos documentos de solicitudes no estaban.

Sin embargo, Hándal dijo que la Asamblea quizá habría perdido tales solicitudes, puesto que sí existían. Informó que una empleada de FUNDASPAD tenía las copias de las solicitudes. Pero la comisión no retomó la palabra del exdiputado, que incluso le daba el número de teléfono, pero se negaron tomarlo.

En cambio, mostraron un video donde a los centros educativos en municipios como Soyapango y Mejicanos no se les apoyó.

La comisión detalló que los testimonios fueron recabados en los centros educativos que la misma ONG reportó como beneficiarios de diferentes proyectos y que las identidades no fueron reveladas para salvaguardar la integridad de las personas. Pero Hándal preguntó el nombre de esos centros escolares pero la comisión, irrespetuosamente no dio la palabra al ex diputado e inclusive cortaron el audio a él y a la prensa que estaba pendiente de la comisión, así como el corte de transmisión en las redes sociales.

Tras salir de comisión, el exdiputado Shafik Hándal sostuvo que luego de que la comisión cerró su micrófono y el audio para los medios, la presidenta Alexia Rivas registró que los recursos entregados a FUNDASPAD no fueron destinados para infraestructura. Y según dijo Hándal, la infraestructura nunca fue el fin de la ONG. Por lo que catalogó como una “manipulación”.

Concluyó que la comisión especial busca desacreditar el trabajo de las oenegés y de la oposición.

Eugenio Chicas exdiputado del FMLN, fundador de FUNDASPAD

El segundo invitado de la comisión especial fue el exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y exsecretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, donde se informó que fue fundador de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), misma asociación por la que estuvo Hándal más temprano.

Chicas aceptó que fue fundador de FUNDASPAD en 2010, pero que su vinculación fue muy breve. Según dijo solo se relacionó con la oenegé en dos ocasiones, en un foro de índole electoral, y la firma de autorización para que, junto a otras oenegés, pudieran hacer observación electoral en las elecciones legislativas y municipales de 2012.

Dijo que no hubo algún tipo de conflicto de interés con que FUNDASPAD haya recibido fondos desde la Asamblea Legislativa, ya que no era ni parte de la junta directiva de FUNDASPAD cuando los fondos fueron otorgados.

Según manifestaron, los fondos gubernamentales fueron utilizados para promover derechos civiles, es decir, proyectos enfocados en la alfabetización de derechos de los salvadoreños.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, preguntó a Chicas si no había más personas que les interesó conformar “esta lucha”, dijo que, si “como que era requisito ser dirigente del FMLN”, a lo cual, Eugenio Chicas contestó que “no, solo había militantes. No era requisito”, comentó sarcásticamente.

En ese contexto Chicas dijo que la oenegé operó parecida “con todas las ONG que hay en su iglesia”, refiriéndose a la iglesia de la que es parte, el diputado Caleb Navarro.

El conflicto de intereses fue un tema que tomó mayor tiempo en el desarrollo de la comisión. “¿No puede aceptar que existe?”, preguntó Lorena Fuentes.

“No lo veo porque cuando las cosas se aprueban, no es un partido político quien aprueba ni las leyes ni el presupuesto. Es colegiado”, dijo el exdiputado refiriéndose de que quien aprueba los fondos son los 84 diputados de todos los partidos políticos y no solo un grupo parlamentario.

También reiteró que la ley no prohíbe asociarse a una oenegé, “lo que la ley no prohíbe, no estamos obligados a exonerarnos de ello”, comentó.

Puso de manera de ejemplo que “sí será ilegal que la familia Bukele haga una ONG porque estaría vinculada a Nuevas Ideas. No se puede inferir eso, porque tienen derecho de ello”, planteó.

En declaraciones a la prensa, el exlegislador, Eugenio Chicas expuso que una debilidad de dicho procedimiento legislativo es el anticipo de juicio. “Creo que eso debilita a la comisión, porque la instancia legislativa en su labor de inquirir, debe de tener una labor de imparcialidad respecto al cometido que tiene, de buscar la verdad. Buscar la verdad significa buscar y encontrar elementos probatorios, pero tanto en las redes sociales y la comunicación en general, hemos visto un juicio adelantando de quienes integran la comisión, eso no debería de suceder”, concluyó.