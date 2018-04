Hacienda descarta nuevos impuestos

Compartir ! tweet





Ni aumento al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), ni creación de nuevos tributos serán realizados en este período, afirmó el ministro de Hacienda Nelson Fuentes.

El titular de Hacienda señaló que lo que deben hacer los actuales y nuevos líderes del país es crear una estrategia de desarrollo llamando a la inversión pública y privada en el país.

“No hay directrices para nuevos impuestos ni incremento de los actuales, se hará una revisión del sistema para determinar qué impuestos están afectando a que la inversión en el país crezca”, indicó el funcionario luego de anunciar que espera reunirse con representantes de partidos políticos en los próximos días para discutir la situación fiscal.

“Necesito que los nuevos diputados comprendan la situación fiscal del país, qué implican los niveles de deuda, aprobación de financiamientos, de préstamos… Las finanzas públicas no deberían ser sujetas a negociaciones políticas, ni electorales, no deberían ser parte de un condicionante para algo, deben ser sanas siempre, no importa lo que pase”, agregó Fuentes.

Otro de los temas a discutir, según el titular de Hacienda, es una estrategia de financiamiento. De acuerdo con el ministro, para 2018 la situación fiscal y el financiamiento del país es estable, lo que Hacienda pretende negociar es el cambio de eurobonos aprobados para el presupuesto de este año a un “préstamo de apoyo” presupuestario de $350 millones.

“Si emito y hago una emisión internacional de deuda por 350 millones de dólares probablemente eso le cueste al país 6.5% de tasa de interés, pero si salgo con un préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo eso le costará el 3%, por un periodo más extenso, hay periodos de gracia y mejores condiciones. Lo que estamos haciendo es bajar la tasa de interés que El Salvador utilizará este año”, informó. Se espera que el préstamo esté aprobado antes de julio.

El ministro Fuentes señaló que la situación económica y fiscal del país es “buena”, aunque no como debería ser “ya que se viene de una etapa difícil”, por lo que se debe trabajar en una mejor recaudación de impuestos y eficiencia en el gasto público.