Grupo de Teatro Hamlet: una historia entre tablas, personajes y bambalinas

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino



El Salvador tiene una joya teatral, nos referimos al Grupo de Teatro Hamlet, este sueño ha ido evolucionando continuamente, inició con la idea emprendedora de dos caballeros que han recreado un sin fin de cuentos e historias para el deleite de los salvadoreños.

Don Nelson Portillo era el director del grupo de teatro del colegio Miguel de Cervantes y don José Antonio Ramírez estudiaba en la ENCO y era parte también del grupo teatral de dicha institución, se conocieron cuando aun eran estudiantes, el amor por el arte los unió a ir uniendo ideas, fuerza y creatividad para darle forma al proyecto que ahora es todo un ícono para nuestro país, hablamos del Grupo de Teatro Hamlet.

Desde 1974 se concretizó la idea, su primera obra fue la de “El hombre de Nazaret”, para una semana santa en esa misma época los invitaron a México y sus conocimientos siguieron creciendo, al regresar decidieron continuar, pero con una idea más profesional, ya se animaron a hacer comedias para adultos, historias musicales, cuentos infantiles y con eso a invertir en escenografía, vestuario y todo lo que conlleva una obra de primer nivel.

Dentro de las limitaciones que tenían en esa época de sus inicios, siempre le dieron su lugar al público y a sus colaboradores, para ellos este trabajo se convirtió en su pasión y alegría.

Siendo un grupo de teatro joven en esa época se toparon con obstáculos que ahora parecerían increíbles, cortes de luz, la guerra, bombas, pero a pesar de eso jamás pensaron en dejar las tablas salvadoreñas.

Continuando con su lucha incursionaron en el teatro infantil, esta ha sido una de las facetas que más disfrutan ambos artistas, ellos han traído a los escenarios personajes que solo se veían en las grandes pantallas de los cines, historias mágicas que hacen volar la imaginación, cada uno de estos cuentos tienen el objetivo de dejar un mensaje positivo a los infantes, que aun les brillan los ojos al ver a estas actrices y actores caracterizados con vestimentas que se salen de nuestra realidad: Caperucita Roja, la bella durmiente, Blanca Nieves, la cenicienta, Pinocho, Hanzel y Gretel, La bella y la bestia, Pulgarcito, Popeye el marino, El niño del tambor, Los siete cabritos y el lobo, Alicia en el país de las maravillas, Ratoncito Pérez y la ratoncita presumida, los tres cochinitos y el lobo feroz, el patito feo, ricitos de oro y los tres osos, Santa Claus un sueño de navidad, el gato con botas, la estrella de Belén, piratas del Caribe, los juguetes de Santa Claus y el mago de Oz han sido solo algunas de las obras infantiles que se han recreado.

Para la selección de una obra ya sea infantil o de adulto primero buscan que llamen la atención, que realmente sea atractiva, posteriormente buscan las personas que van a darle vida a los personajes, ellos presentan sus obras en el Teatro Nacional, Teatro Presidente, Teatro Poma y el anfiteatro del Centro Español.

Cada temporada, cada función y cada obra es una experiencia completamente diferente, enriquecedora y que los llena de anécdotas que comparte con los nuevos integrantes del grupo, al final se vuelven familia y no solo compañeros.

Para esta entrevista llegamos hasta el núcleo de Grupo Hamlet, una casa llena de historia, obras, belleza arquitectónica e historias que encierran lo místico de cada personaje.

En 45 años han de Grupo Hamlet han recopilado una cantidad de vestuario, accesorios impresionantes, escenografía que es imposible ponerle un precio, principalmente por lo que representa en aporte al arte escénico y al crecimiento de la imaginación de generaciones y generaciones.

Paco García fue un gran amigo de don Nelson Portillo, él fue un nicaragüense que murió casi de 90 años y que les dejó parte de su tesoro, piezas de telones espectaculares que cada temporada como la que va a iniciar le dan vida a esos paisajes en los que se desarrollan las historias infantiles.

Uno de los vestidos cuadriculados tiene más de 50 años, se estrenó con la obra “La malquerida”, los detalles eran de alta costura, no se escatimó en lo más mínimo para la creación de los vestuarios.

Al consultarles a estos creativos sobre cuantas obras más o menos han recreado entre risas nos dijeron que al menos 75 entre infantiles, operetas, para adultos, musicales y más. La mayoría de historias para adultos son obras originales y para las infantiles ellos mismos hacen sus adaptaciones.

Para don Nelson y don José Antonio es muy gratificante que al terminar las obras durante la toma de fotografías con los personajes los padres de los niños se acerquen a ellos y les digan que en su niñez sus padres o abuelos los llevaban al teatro nacional a ver otras obras y ahora ellos continúan con la tradición.

A pesar de tantos años ellos se siguen sorprendiendo con las reacciones del público según sea la obra, que hayan tenido el impulso de asistir y disfrutar la puesta en escena. Ambos afirman que ahora es más complicado hacer teatro que cuando lo empezaron, pero también lo hacen con más ánimos.

Ellos deben mantener al público cautivo y oír “el Teatro Hamlet es histórico” es una gran recompensa.

En una ocasión les consultaron si hay heredero para esta “marca” ellos afirman que van a seguir haciendo teatro hasta que la fuerza se los permita.

Grupo Hamlet tienen una deuda en su corazón, quieren montar una historia nacional en la que la juventud y los niños conozcan los personajes de la mitología salvadoreña, en este tema ellos tienen una propuesta muy atractiva que esperan que se consolide y poder darla a conocer.

Si ellos no se hubieran dedicado al teatro posiblemente se habrían dedicado a los números, ambos tienen conocimientos de contabilidad, pero al final siguieron su corazón y hasta el día de hoy hacen lo que aman.

Como empresa Grupo Hamlet ellos en la medida de lo posible hacen lo necesario para dignificar a sus talentos, ellos en sus inicios vivieron cosas similares y tratan de evitar inconvenientes económicos.

La platica amena con estos caballeros fue larga, entretenida y llena de conocimientos, los lectores no deben perder la oportunidad de llevar a sus hijos a disfrutar de la obra La Cenicienta que se estará presentando en el Auditorium del Centro Español, a las 10:00 a.m. y a las 11:30 a.m. el domingo 27 de octubre y en noviembre el 3, 10, 17 y 24, la admisión es de $6.