Golpe de Estado del 25 de marzo de 1972. (Parte II). Por Caralvá

En el anterior artículo indicamos el fraude cometido en complicidad del Consejo Central de Elecciones de 1972 en las elecciones presidenciales de 1972 en contra el Partido Demócrata

Cristiano, el Partido Unión Democrática Nacionalista y el Movimiento Nacional Revolucionario, en el libro: Visión histórica de la democracia en El Salvador:1940-1990 / Dr. José Antonio Morales Ehrlich – San Salvador: Taller Gráfico UCA, 2019 –239 pág. se relatan muchas de estas acciones del cual tomamos las siguientes.

Pruebas del fraude electoral (fragmento)

“Yo interpuse un recurso de nulidad de las elecciones y en el procedimiento

comprobé documentadamente que había alrededor de quince votantes presos en la Penitenciaria y que por lo mismo no pudieron votar; comprobé que había como treinta ciudadanos, que aparecían votando, que vivían en Estados Unidos y que lo mismo no votaron, y además presenté más de cuarenta ciudadanos que declararon en la Junta Electoral Departamental que ellos no habían votado y presentaron sus respectivas cédulas de identidad sin sello del Consejo Central de Elecciones, que obligatoriamente debía estamparse en las cédulas de identidad de cada votante al momento de emitir su voto” pág.54 Idem.

El Consejo Central de Elecciones desestimó este recurso alegando que la diferencia era mayor a favor del Partido de Conciliación Nacional, que había recurrido a relleno de urnas por medio de afiliados del PCN junto a cuerpos de seguridad, abrían las cajas de votos marcaban otras papeletas y cambiaban las actas con número superiores a la población de los municipios… muy parecida por cierto al caso electoral 2024 por las denuncias realizadas en su momento; si hacemos un poco de memoria sobre estos delitos electorales, las publicaciones en Diario Latino de las elecciones de enero de 1932 siguen esa vieja pauta, nada alentador por cierto.

Golpe de Estado 1972 (fragmento)

“No había tomado posesión del cargo el coronel Molina, cuando se dio un intento de

golpe de Estado, dirigido por el coronel Benjamín Mejía, quien anunció que el objetivo del golpe era implementar un real sistema democrático y varias medidas a tomar en beneficio de las grandes mayorías y de los sectores más pobres; y en el proceso del golpe estaban, cuando el coronel Mejía le pidió a Napoleón Duarte que lo apoyara, pidiendo el apoyo de la población por medio de la radio. Acompañé a Napoleón a una radio, camino de Apopa, y desde ahí Napoleón pidió el respaldo al golpe de Estado y que les pusieran piedras, tachuelas y cualquier otro hierro a los camiones y las tanquetas del ejército leal a Sánchez Hernández. No había duda de que Napoleón nada sabía de tanquetas, y después el Gobierno usó sarcásticamente las palabras de Napoleón, pues no se podía detener con tachuelas las llantas de acero”. Pág 55 Idem.

En la sociedad salvadoreña existió gran expectativa, es conocido la espontaneidad de jóvenes universitarios y elementos demócratas que se presentaron a los cuarteles San Carlos y El Zapote, la suerte de ellos no la conocemos y por leyendas urbanas mencionan nombres de oficiales de baja en el ejército, que atendieron el llamado a la insurrección.

Captura de Napoleón Duarte (fragmento)

“Esa misma noche Napoleón Duarte fue capturado en la casa del cónsul de Venezuela y sin respetar las peticiones del cónsul se lo llevaron a la Policía Nacional en donde fue salvajemente torturado. Nos contaba Napoleón, algunos meses después, que emplearon una técnica de interrogatorio alternativo. Primero lo desnudaban y así desnudo, lo interrogaban y golpeaban; después le ordenaban que se vistiera, y al rato aparecía un oficial que, con trato muy fino, ignoraba la golpiza anterior, y de muy buenas maneras le pedía que declarara todo lo que sabía en relación al fallido golpe de Estado, Napoleón no sabía mayor cosa del intento de golpe, de sus autores y demás condiciones que le rodearon, y además, no estaba dispuesto a responder a los interrogatorios; así que lo volvían a desvestir y lo interrogaban en medio de golpizas y puyones en el cuerpo desnudo, con la punta de los fusiles; luego venía el interrogatorio, ya vestido y con fineza. Al día siguiente lo sacaron a Guatemala en donde los tuvieron detenido en un hospital y luego fue enviado a Caracas, Venezuela, a petición del presidente Rafael Caldera. Napoleón se quedó exiliado por muchos años e hizo una vida privada en ese país suramericano.” Pág 56 Idem

Estas pequeñas referencias muestran el comportamiento de los cuerpos de seguridad y su procedimiento, era la época del autoritarismo, sin derechos humanos, sin respeto a la voluntad popular y hablar de oposición era similar a enemigo de la Patria, así fue durante décadas. El golpe de Estado había fracasado.

La Corte Marcial

El régimen instauró una Corte Militar muy parecida al Consejo de Guerra contra los líderes militares y civiles instalada el 9 de abril de 1944 por el General Maximiliano Hernández Martínez, en aquél tiempo un día después fueron condenados y fusilados: el general Alfonso Marroquín, coronel Tito Tomás Calvo y el mayor Julio Faustino Sosa, capitán Manuel Sánchez Dueñas, tenientes Marcelino Calvo y Óscar Armando Cristales, subtenientes Edgar Chacón, Antonio Gavidia Castro, Ricardo Mancía González y Miguel Linares y el ciudadano Víctor Marín… esa memoria no solo era el signo de la fatalidad sino la amenaza de un nuevo baño de sangre contra los patriotas opuestos a la dictadura.

La Corte Marcial fue instalada el 30 de noviembre de 1972 (Diario Latino), para juzgar a golpistas capturados y los ausentes, existía la incertidumbre de imposición de pena de muerte como la época del martinato. (fragmento)

“Dos días antes de la fecha de la vista pública, me llegó a ver Alejandro Duarte, hermano de Napoleón, que a la sazón era sacerdote y experto en cosas de radio. Me entregó un casete que contenía pláticas logradas por medio de onda corta, que los jefes de los cuarteles y otros militares del momento habían sostenido el día del golpe fallido. La Corte Marcial estaba constituida por un grupo de militares de alta jerarquía y el público estaba formado por centenares de militares de todos los rangos, subtenientes para arriba. No había más civiles que los cinco defensores.

Esta Corte Marcial es la única que se ha realizado desde las Cortes Marciales de los años cuarenta, en las que fueron condenados y fusilados varios coroneles implicados en golpes de Estado fracasados, hasta ese momento. Después de que terminaron los acusadores, me correspondió a mí iniciar la defensa, y nos costó que aceptaran que se oyera en alta voz el contenido del casete, pero al fin los miembros de la corte aceptaron que se oyera el casete. Creo que maneje bien el contenido del casete, pues a medida que se oían las pláticas de militares de alto rango, sostenidas en el día del intento de golpe de Estado y mis explicaciones y comentarios a las mismas, fueron aumentando los murmullos de todos los asistentes. Entre las pláticas sostenidas, algunos jefes de cuartel, especialmente del interior del país, decían estar esperando ver quien ganaba, para apoyar al ganador; otros reunidos en la Nunciatura Apostólica estaban planeando apoderarse del Gobierno excluyendo a los golpistas y al presidente de la República y sus seguidores; otras pláticas eran las sostenidas por los jefes militares de los cuarteles que defendían al Gobierno. En las pláticas resaltaban las visitas del presidente Sánchez Hernández a los cuarteles de San Salvador y las conversaciones sostenidas con los jefes de los cuarteles, e igualmente las voces de los militares que conducían aviones para bombardear los cuarteles insurgentes; la aviación era leal a Sánchez Hernández. Recuerdo que, en las últimas partes de la grabación, el coronel Bustillo, en aquel momento teniente o capitán, manifestaba que por haberse frustrado el golpe de Estado, anunciaba que iría al mar a tirar las bombas que llevaba en el avión

después se iría para el cuartel de Ilopango…pág 60 Idem.

El libro muestra una fotografía de ilustración de Diario Latino, con figuras militares en primer plano, parte de la defensa y asistentes.

Al final la Corte se retiró a deliberar…

(Fragmento) …

“Poco tiempo después leyó su veredicto en el que se absolvía a todos los indiciados, civiles y militares, con excepción del coronel Mejía y el mayor Guardado, quienes, por cierto, eran reos ausentes. Hubo aplausos, risas, llantos de solidaridad; en fin, aquello era una fiesta”. Pág.60 Idem.

Es un momento de reflexión histórica y el coronel Benjamín Mejía debe ser nombrado precursor de la paz, al defender el proceso electoral de 1972 e intentar evitar la guerra civil, 20 años antes de los Acuerdos de Paz. amazon.com/author/csarcaralv

