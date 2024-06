Carta urgente a los veteranos y ex combatientes: Si no reaccionan, los van a aplastar

Por Leonel Herrera*

Estimados veteranos, veteranas y ex combatientes:

Un tribunal judicial al servicio de la dictadura de Nayib Bukele ha enviado a prisión preventiva a los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz; y si ustedes no reaccionan exigiendo su libertad, pronto podrían ser los siguientes detenidos y todo su sector será aplastado, destruido y aniquilado.

La detención ilegal y el injusto encarcelamiento de Atilio Montalvo, José Santos Melara y los demás líderes veteranos y ex combatientes procesados confirman que hay una feroz ofensiva estatal contra ustedes, que inició con la captura de los ambientalistas de Santa Marta y ADES hace más de diecisiete meses.

El 1o. de noviembre de 2023, en una carta pública, les escribí que -a pesar de la lucha heroica por la democracia, los derechos humanos y la justicia social que ustedes libraron- el régimen autoritario de Bukele y sus hermanos los mira como delincuentes.

https://www.diariocolatino.com/carta-a-los-ex-guerrilleros-y-ex-guerilleras-podrian-ir-todos-a-la-carcel/

Les decía que estaba en proceso una “reelaboración política y jurídica de la historia” que busca -por un lado- completar el discurso negacionista de Bukele sobre que la guerra no existió, “los Acuerdos de Paz son una farsa” y (ahora) quienes lograron los Acuerdos son delincuentes; y -por otro- intenta criminalizar las luchas revolucionarias del pasado, para perseguir judicialmente en el presente a quienes participaron ellas.

Días después, en una columna de opinión sobre el 34 aniversario de la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope”, reiteré aquella advertencia y planteé la duda sobre si ustedes iban a reaccionar ante la grave amenaza o sólo se quedarían recordando la célebre gesta guerrillera realizada en noviembre de 1989, mientras el gobierno del clan Bukele les lanzaba su contraofensiva.

https://www.diariocolatino.com/el-11-de-noviembre-y-la-contra-ofensiva-que-podria-venir/

El 12 de febrero de este año, en una nueva carta, les alerté que arreciaba la ofensiva contra ustedes. Argumenté mi afirmación con el posible cierre del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex combatientes (INABVE) y su reemplazo por una instancia general de bienestar social que atendería a diversos sectores vulnerables.

Sostenía que -como resultado de esto- veteranos y ex combatientes serían despojados de su condición de sujetos históricos reconocidos por los Acuerdos de Paz y estarían en la misma condición social de los adultos mayores, las personas con discapacidad y otros grupos poblacionales que demandan protección estatal; y que esta pérdida de estatus político sería una justificación para eliminar los beneficios para ustedes y sus familias.

https://www.diariocolatino.com/nueva-carta-a-los-ex-combatientes-arrecia-la-ofensiva-gubernamental-contra-ustedes/

También mencioné el cierre del Fondo de Protección de Lisiados (FOPROLID), el no pago del “aguinaldo” y que el régimen de Bukele destinaba millonarios fondos para realizar el concurso “Miss Universo” y pagar propaganda, lobistas, asesores y paquetes alimenticios con fines electorales; pero no para cumplir sus obligaciones con los veteranos y ex combatientes.

En esa otra carta les proponía que liberar a los líderes comunitarios de Cabañas y evitar el cierre del INABVE fueran dos objetivos centrales de su lucha.

Ahora la ofensiva política y judicial contra ustedes ha tomado un giro más brutal con la detención arbitraria de los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, integrada principalmente por ex combatientes del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada.

Por tanto, si no reaccionan, esta arremetida será total. Si ustedes no se levantan contra esta barbarie cometida contra “Chamba Guerra”, “Pepe” Melara y demás dirigentes de la Alianza, lo que vendrá es un “tierra arrasada” contra todo su sector.

Aclaro que esto no es un llamado “a las armas”, porque ustedes no son violentos ni apologistas de actos vandálicos o terroristas, como falsa y perversamente quieren hacer ver la Policía y la Fiscalía del dictador. Ustedes son gente seria, que hizo la guerra cuando hubo que hacerla porque no había otro camino; y así desmontaron la dictadura militar de cincuenta años, lograron la paz y abrieron el camino a la democratización del país.

El llamado es a que superen el miedo y recuperen la dignidad, la valentía, la convicción y determinación que los caracterizó. Es urgente que ustedes se reorganicen, articulen y movilicen pacíficamente hasta libertar su compañeros.

Ojalá reaccionen también las demás organizaciones del movimiento social salvadoreño que -por temor o acomodamiento- están calladas, replegadas e inmovilizadas; porque esta campaña de criminalización y persecución es también contra todas ellas. Después de los veteranos y ex combatientes pueden ser los ambientalistas, las feministas y demás defensoras de los derechos humanos.

Además, deberían sentirse aludidas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países amigos que apoyaron, facilitaron y propiciaron la negociación, firma e implementación de los Acuerdos de Paz en El Salvador. El desmantelamiento de los Acuerdos y esta ofensiva contra los veteranos y ex combatientes también es un insulto para ustedes.

La comunidad internacional debe pronunciarse cuanto antes exhortando al Estado salvadoreño a que respete los Acuerdos de Paz y honre sus obligaciones con los veteranos, veteranas y ex combatientes del conflicto armado, los principales protagonistas de los históricos Acuerdos que son un ejemplo para el mundo.

Ojalá que así sea.

*Periodista y activista social.

