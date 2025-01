GOES perdonará el 100% de multas de tránsito impuestas desde el 20 de diciembre 2024

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta de decreto para condonar el 100% de las multas que se hayan emitido bajo las reformas a la Ley de Tránsito, aprobada el 20 de diciembre de 2024, hasta este domingo. Sin embargo, los procesos penales que se desembocaron tras la conducción peligrosa, seguirán su curso.

Es de recordar que, en diciembre, la Asamblea, a petición del Ejecutivo reformó la Ley de Tránsito para aumentar las infracciones de tránsito, pasando de $11.43 a $50, de $34.29 a $100 y de $57.14 a $150 para las leves, graves y muy graves, respectivamente. Esto causó fuertes críticas en la población por el significativo aumento.

A través de redes sociales, el jefe de Estado explicó que “muchas” personas afirman que el Gobierno ha implementado las nuevas leyes de tránsito y las nuevas multas únicamente para recaudar fondos.

“Nada más lejos de la realidad. Ahora que ya casi no tenemos asesinatos, la principal causa de muertes en nuestro país es la irresponsabilidad de los conductores. Esto no solo se debe al consumo de alcohol, sino también a otras razones, como el uso del celular mientras se conduce, el exceso de velocidad, buses compitiendo por la vía, giros en U donde no se debe, pasarse el semáforo en rojo, entre otros”, planteó Bukele.

El mandatario explicó que “lo más injusto” es que la mayoría de los fallecimientos son de peatones, usuarios de transporte colectivo o conductores que sí cumplían con las reglas, pero son embestidos “por algún irresponsable que termina matando a una familia inocente. Esto no puede continuar así”.

Desde la aplicación de las nuevas leyes de tránsito, explicó Bukele, los accidentes y las muertes causadas por ellos “han disminuido significativamente”. Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se reportan menos accidentes de tránsito desde el 1 al 25 de enero comparado al año 2024.

En ese periodo se han reportado 1,155 accidentes de tránsito, mientras que en 2024 se registraron 1,318. resultando lesionados 720 en 2025 y 713 en 2024, es decir ha habido más lesionados este año que el anterior. Sobre los decesos, en 2025 se reportan 63 mientras que en 2024 se registraron 75.

“Muchas personas siguen pensando que nuestro objetivo es recaudar dinero. Eso no tendría sentido. Si quisiéramos dinero, simplemente pondríamos un nuevo impuesto, y ya”, ejemplificó Bukele. En ese sentido, y para que “no quede ninguna duda de la intención del Gobierno”, según informó Bukele, enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta de decreto para condonar el 100% de las multas que se hayan emitido bajo las reformas aprobada el 20 de diciembre de 2024, hasta el domingo 26 de enero.

“Nadie tendrá que pagar ninguna multa emitida entre esas fechas. Y si alguien ya pagó alguna, la próxima semana informaremos el mecanismo para recibir un reembolso total. Considérenlo como un mes de prueba”, sostuvo Bukele.

A partir de este lunes 27 de enero, todas las multas que se emitan serán cobradas, y “ya no habrá otro decreto de condonación de pagos”. El mandatario informó qué ha instruido al Viceministerio de Transporte (VMT) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para que enfoquen los esfuerzos en sancionar las infracciones que representen un riesgo, “dejando de lado reglas relacionadas con stickers, inconsistencias en tarjetas, y otras faltas menores”.

“Con este decreto, el Gobierno no habrá recibido ni un solo centavo durante todo este período de implementación de la ley. (…) El Gobierno no quiere cobrarle; el Gobierno quiere que usted sea responsable y valore su vida y la de los demás”, agregó el mandatario.

Bukele aclaró que, si bien se perdonarán las multas, pero no los procesos penales. “Aquellos que hayan conducido bajo los efectos del alcohol perderán su licencia y enfrentarán todas las mismas sanciones, con excepción de la multa económica”.

