Gobierno viola la Ley por retener fondos para alcaldías: Villalona

“La actuación del gobierno en el marco de la economía no ha sido la correcta en el marco de los intereses populares, aunque si lo es para los intereses de un grupito que se beneficie”, es la conclusión del economista y directivo de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, César Villalona, quién asegura que hay una política económica que está ayudando a agravar la situación.

“No es casual que la economía de El Salvador tendrá la mayor caída de Centro América. Ya que aquí estamos hablando de una caída de 7.1 según el gobierno. Hay un manejo malo, una cuarentena que se prolongó demasiado, medidas de política económica que no parecen equivocadas, pero también está la violación del marco legal constantemente”, explicó Villalona.

El economista aseguró, en el programa radial “Realidad a Fondo”, que este gobierno está violando las normativas vigentes como la Ley de FODES, El Decreto Legislativo 728 y la Ley de Presupuesto 2020.

Con el FODES, Villalona dijo que es una decisión del Ministro de Hacienda y del presidente Nayib Bukele que es el que le da la orden, de retener los fondos a las alcaldías, no están reconociendo la autonomía municipal, ni está reconociendo disposiciones legales, las cuales están violando.

“Primero la Ley del FODES, que establece que, de todos los tributos de recaudación del gobierno, el 10% va para las alcaldías, la recaudación ha caído $540 millones de lo que se había recaudado el año pasado (dato a septiembre) Hay que entregarle el 10% de un monto menor, que no puede pasar más de cuatro meses sin entregarlo. No se justifica la retención del FODES, ellos no son los que deciden la prioridad”, afirmó.

De igual manera, el Presupuesto 2020 estableció los montos que irán destinado a las alcaldías, así como establece que de la recaudación se entrega las respectivas asignaciones por Ley. “Es una Ley que rige por un año”, dijo.

También, sostiene que se ha violado el decreto 728 que asigno $75 millones para las alcaldías. Por otro lado, El economista asegura que el Ministro de Hacienda viola la Ley, al no presentar una declaración jurada sobre el Presupuesto General de la Nación 2021.

“Aquí existe la Ley de responsabilidad Fiscal, en esa Ley dice que cuando el ministro presenta el Presupuesto debe presentar una declaración jurada, donde diga: que los ingresos que se van a recibir esos y egresos son estos, yo juro que esto está técnicamente bien justificado, pero el ministro dice que el Estado de Emergencia sigue vigente”, explica Villalona.

Para el economista, el ministro de hacienda viola la Ley de Responsabilidad Fiscal porque considera que el país está en Estado de Emergencia. Sin embargo, la Asamblea No ha establecido la emergencia nacional. “Ese señor anda fuera de la Ley con el respaldo del presidente de la República”, dijo.