“La Asamblea es secretariado de Bukele”: Ronal Umaña

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

En una entrevista en TVX, el analista político, Ronal Umaña, afirmó que la Asamblea Legislativa actualmente “no sirve de nada”, ya que “es el secretariado del presidente Nayib Bukele”. Además, señaló que los diputados oficialistas de Nuevas Ideas solo “aprietan botones” y no presentan iniciativas, debido a que las leyes ya están hechas por el ejecutivo.

“La Asamblea no sirve para nada, es el secretariado de Bukele, las leyes ya las tienen hechas, solo aprietan los botones y todo es con dispensa de trámite, lo que significa que las propuestas no pasan por las comisiones (…) La república tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, pero aquí solo hay ejecutivo porque la Asamblea no sirve”, enfatizó.

Por su parte, la economista, Julia Evelyn Martínez cuestionó la reciente reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, la cual permite que una misma Asamblea pueda ratificar la aprobación de una reforma constitucional. Asimismo, aseguró que Nuevas Ideas, desde que llegó a la Asamblea Legislativa, está elaborando una nueva Constitución que favorece “la dictadura” de Bukele. “Ahora la dictadura no puede convivir con la Constitución. El paso que quieren dar con la reforma a la Constitución es que no solo tendrán la dictadura de hecho, sino que también de derecho con la nueva constitución que le están elaborando al dictador Bukele”, dijo.

Además, Umaña señaló la legitimidad de la actual Asamblea Legislativa, debido a que “fue elegida mediante fraude”, ya que los votos “planchados” distorsionaron el proceso electoral. Según Umaña, los diputados que integran esta Asamblea están usurpando funciones que no les corresponden, lo cual consideró como un delito.

Por su parte, Martínez agregó que las constantes intervenciones de la diputada Suecy Callejas evidencia que los diputados oficialistas actúan como “simples pasa papeles”, sin tomar en cuenta a las propuestas de la oposición ni presentar iniciativas propias. “La intervención de la señora Suecy Callejas demuestra que ellos, como diputados de la Asamblea Legislativa, son simples pasa papeles y ella misma lo ha dicho. Ni llegaban a las comisiones y no había dictámenes que presentar en la plenaria”, afirmó.

Martínez y Umaña destacaron que, junto con los supuestos aumentos de sueldos de los alcaldes, también se registraron incrementos significativos en los salarios de los diputados, llegando incluso a cifras millonarias. “Es curioso que el diputado Christian Guevara critique el aumento de salarios de los alcaldes cuando los diputados no se bajaron el salario que lo habían ofrecido en la campaña anterior, también se aumentaron 1 millón de dólares de salarios”, dijo Umaña.

Además, señalaron que ese fenómeno se suma a una dinámica política donde el poder ejecutivo, presenta leyes que el legislativo aprueba sin mayor debate ni análisis. “El aumento de salario de algunos alcaldes va a terminar en que la gente se olvide y distraiga de lo que está sucediendo con el sistema político en El Salvador que marcha a pasos agigantados hacia una dictadura fascista”, concluyó Martínez.