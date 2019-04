Gobierno publicará informe de transición si Bukele no lo recibe

Mirna Jiménez

DiarioCoLatino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, anunció que en el caso de que el gobierno entrante de Nayib Bukele, no nombre una comisión de transición el gobierno saliente, siempre entregará la información a la Corte de Cuentas y la divulgarán para el conocimiento de la ciudadanía en los portales de las instituciones públicas.

“En el caso que se diera el escenario hipotético que no haya un nombramiento de la comisión de transición, y no hay una recepción de la información, si ese fuese el caso, nosotros siempre entregaremos toda la información a la corte de Cuentas de la República, y por supuesto a toda la ciudadanía salvadoreña porque se tendrá acceso a la información en los portales respectivos”, manifestó.

La información a publicar será toda aquella solicitada por la Corte de Cuentas, a excepción de material reservado como planes de seguridad de la Policía y la Fuerza Armada. Incluye datos financieros, proyectos, plazas, adquisiciones y créditos, entre otros.

Lorenzana, recordó que la comisión de transición del nuevo gobierno no ha sido nombrada, por el contrario se ha dicho que se les ha ordenado suspender los contactos.

“Estamos preparados, hay un equipo estratégico, hay un equipo en todas y cada una de las instituciones, hay órdenes precisas del presidente de cooperar en el proceso de transición”, señaló el funcionario.

Sin embargo, Lorenzana no descarta que haya una acción deliberada del gobierno electo para generar entre la población una idea de incertidumbre y caos; y atribuírselo al gobierno saliente.

“Posiblemente habrá quienes consideren que es conveniente dar la imagen de que se va recibir el gobierno en un caos, en un desastre, que este gobierno se está derrumbando, y que por lo tanto llegan a asumir esto en una gran crisis, en un gran desastre y que va a ser difícil cumplir a futuro las promesas que han hecho al país, por ahí puede andar la pensada, pero está es una simple especulación”, manifestó Lorenzana en entrevista con canal 10.

El presidente electo, Nayib Bukele y sus principales colaboradores han denunciado una presunta maniobra de la administración del presidente saliente Salvador Sánchez Cerén, para bloquearles el traspaso de gobierno.

“Estamos preparados y estoy dando información de la que nosotros creemos que debe de darse en un proceso de transición, la hago en público porque no tengo espacio de dialogarla en privado, porque no quieren nombrar la comisión”, afirmó. El vocero presidencial, dijo que mucha información importante que el nuevo presidente necesitará para llevar adelante varios procesos, no se ha podido presentar porque el nuevo gobierno se niega a nombrar integrantes de la comisión de transición.

“¿Cómo es posible que no podamos entregar información de los detalles que tiene la preparación de la toma de posesión del SICA a Guatemala? en un conflicto con el presidente de Guatemala, con el presidente de Honduras y con el presidente de Nicaragua, está bien, es su política exterior, es su responsabilidad, pero que tiene que asumirla del SICA sí y la presidencia del COMIECO, que es la instancia más importante de comercio exterior sí, esa información quisiéramos dárselas, pero no nombran. No quiero seguir especulando, pero al menos alguna intención habrá de por medio”, recalcó.

Por otro lado, el gobierno se ha preparado para la elaboración del presupuesto por resultados pero hay incertidumbre sobre lo que piensa el presidente electo. “No sabemos si el próximo gobierno quisiera avanzar en este proyecto que nosotros lo hemos trabajado varios años, que es un presupuesto por programas más con enfoque de resultados”, dijo.

Lorenzana, dijo que como no hay posibilidades de diálogo, el gobierno saliente lo va dejar establecido en la política presupuestaria que se inicia desde abril. “Estos son temas de transición importantísimos que sería bueno dialogarlos con las futuras autoridades, aunque no fuese con el próximo ministro (de Hacienda) que uno no sabe quien será, se le puede entregar a una persona o a un equipo de personas que puedan conocer rigurosamente estos procesos que están en marcha que no son procesos sencillos”, añadió.

“Esta es la mirada que el país debe tener, no un pleito de si lo hago (un acto) en la plaza, si lo hago allá. Esas son cosas de menor cuantía aunque sí tiene significación estratégica desde el punto de vista simbólico, pero la transición tiene cosas más importantes de cara al interés nacional”, sostuvo. El tiempo cada vez se acorta más para preparar un acto de transición y el Gobierno, acepta cualquier decisión que tome la Asamblea Legislativa o en su defecto, una opción alternativa pero esta solo puede ser aprobada por la comisión de transición que deben integrar tanto representantes del gobierno saliente como los del gobierno entrante.