Gobierno demanda del Legislativo financiamiento y decretos para operar  

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Esperábamos de la Asamblea Legislativa una posición acertada, adecuada respecto a cómo unirnos entre los tres poderes (del Estado) y combatir un adversario común, que puede matarnos a todos y dañar la razón de ser de cada uno de los poderes de Estado (…) lamentablemente, empiezan y terminan en una agenda partidaria”, expresó Carolina Recinos, comisionada presidencial, al referirse a la jornada legislativa que no discutió el jueves la prórroga de la Ley de Emergencia por quince días más. La comisionada Recinos censuró a las fracciones legislativas que no dieron sus votos, luego de que exigieran del Ejecutivo un informe detallado sobre el manejo de cuentas para prorrogar el Decreto Legislativo 593, que vence este sábado 16 de mayo, aunque permanece vigente la “cuarenta especial”, que culmina el 22 de mayo del presente año. La funcionaria reiteró la demanda de poder contar con los marcos regulatorios de control de la población para mantener la cuarentena domiciliaria y con financiamiento para dar operatividad al Gobierno y el control de COVID-19. “No es posible que no tengamos claro que allí está depositada la responsabilidad de poder continuar y detener la curva de muerte, y tener las herramientas y posibilidades para contener el coronavirus. Yo esperaría que en la próxima plenaria (18 de mayo) permitan al Gobierno también tener los recursos. He escuchado que dicen que no tenemos para los salarios. ¿Qué Gobierno va a tener recursos, si no le aprueban lo que tiene que tener para trabajar y desarrollar el trabajo de la pandemia? Hasta el momento hemos hecho uso adecuado del presupuesto”, manifestó Recinos.

La funcionaria indicó que la situación actual del COVID-19 en el país tiene un nuevo contexto y, por tanto, ya no habría un hospital designado solo para el coronavirus, porque todos los hospitales están a punto de “rebasar la capacidad” con la que cuentan para atender a usuarias y usuarios del Sistema Nacional de Salud.

En cuanto a la población salvadoreña que espera retornar al país, la comisionada presidencial respondió que siguen trabajando en el “plan de traer a nuestros hermanos que quedaron detenidos un momentito o muchos días, para su regreso al país”.

Mientras, el ministro de Salud, Francisco Alabí dijo que la situación en el país es “complicada” en cuanto a la atención en el sistema de salud y que era “alarmante”, por el incremento de los casos que van a la Unidad de Cuidados Críticos, equivalente a un porcentaje del 5 % de toda la población que se contagia con la enfermedad (coronavirus).

“Hoy por hoy (ayer) tenemos 1,210 pacientes confirmados con coronavirus, de los cuales tenemos 23 fallecidos y 738 pacientes sospechosos, esa es la tendencia de la última semana”, dijo Alabí. “El país está en la fase 2, lo cual es totalmente diferente el manejo, porque hay circulación local, y eso significa que está en crecimiento y ahora no solo depende del Sistema Integrado de Salud, sino también de la población que, si no acata las medidas de prevención, esto crecerá exponencialmente y esto es un punto de alerta. Si no se cumplen las medidas de prevención de lavado de manos, distanciamiento social, se verá en las siguientes semanas”, explicó Alabí.