Gobernabilidad, el reto más importante del próximo gobierno

Yaneth Estrada

@caricheop

De cara al próximo gobierno el destacado economista Luis Membreño, hizo un análisis para la implementación del “Plan Cuscatlán”, a la vez que dio sus valoraciones para el próximo quinquenio.



-¿Qué percepción se tiene sobre crecimiento económico con la llegada del nuevo gobierno?

Algunos organismos internacionales y nacionales predicen que con la llegada de Nayib Bukele El Salvador podría crecer entre 3.1 %, y 3.5 % pero esto requiere de acuerdos y de una visión de nación, para buscar reducir la burocracia y generar un mejor clima de inversión.

Creo que en general Bukele, está dando pasos importante en materia económica acercándose los Estados Unidos y buscando socios estratégicos, pero también existe el problema de que algunas veces se explota y esto perjudica a la economía del país.

Pero si se dan los pasos correctos, se considera que el crecimiento económico podría llegar a un 4 % o 5 % en años siguientes, pero todo depende de las decisiones que tome y de generar confianza.

-¿Cuáles serían los temas principales para lograr este crecimiento económico?

Primero debo explicar que este análisis se basa en diferentes posturas, de varios expertos en diferentes áreas que señalaron algunos temas principales. Ahora como tema más importante creo que será la gobernabilidad política y el nivel que tenga el presidente electo Nayib Bukele, para lograr acuerdos esto incluye: sectores económicos, Asamblea Legislativa, religiosos, empresariales, organismos internacionales, ONGs, tomando en cuenta que se necesitan resolver algunos problemas urgentes. Acá entran las condiciones del clima de inversión, donde se debe tomar en cuenta la calificación de riesgo, la situación fiscal, aumento de empleo, la creación de más impuestos, la capacidad de endeudamiento y el tema fiscal.

Además, el Fondo Monetario (FM) recomendó reducción del déficit fiscal a 2 puntos, y también se relaciona con la evasión, elusión y contrabando; pero para eso se necesita responsabilidad y asumir compromisos.



-En ese sentido, ¿cuáles problemas se deberían priorizar con la llegada del próximo gobierno?

Todos coincidimos que un tema urgente es lograr una reforma al actual sistema de pensiones, que se traduce en pensiones bajas, por lo tanto muchos trabajadores del Estado en edad de retiro no lo quieren hacer. Pero una verdadera reforma requiere no solo de la disposición del Ejecutivo, sino también la participación de la Asamblea Legislativa, AFPs y los mismos pensionados, porque de no lograr acuerdos importantes y sostenibles esto perjudicaría de gran manera las finanzas del Estado y podría crear inestabilidad en la economía. Además está la propuesta de renegociar la deuda y superar la situación del impago, por falta de acuerdos que en el año 2017, acarreó una baja en el clima de inversión del país y las calificadoras de riesgos.

Otros temas que se relaciona directamente al clima de inversión y crecimiento económico son la seguridad pública, reducir los tiempos en la tramitología o burocracia del Estado y agilizar o modernizar los pasos fronterizos para la movilización de mercancía.

-¿Cómo evalúa la puesta en marcha de un ambicioso «Plan Cuscatlán»?

Ya lo leí y está bien hecho, habla de duplicar paulatinamente la inversión en educación, seguridad y salud, reducción de impuestos a la clases medias y bajas, controlar la galopante y absurda evasión fiscal, combatir la corrupción. Un aeropuerto en oriente, un hospital en la zona norte, un nuevo campus para la UES, limpiar los ríos Acelhuate y Lempa, trabajar el puerto Cutuco, un tren en El Salvador y un metro en el Área Metropolitana de San Salvador. Además de pavimentar todas las carreteras que lleguen a cabeceras departamentales, alcanzar la electrificación y la introducción de agua potable en todo el país, estima una inversión impredecible y sin precedentes, sin embargo lo que no dice es de dónde saldrá toda esa inversión, de los asocios público-privados, de la empresa privada, de la inversión extranjera, creo que ahí es donde está el principal problema…